Palpite Uruguai x Colômbia - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 15/11/24

Vivendo possivelmente o seu pior momento sob o comando de Marcelo Bielsa, o Uruguai inicia uma data Fifa que o testará bastante, enfrentando Colômbia e Brasil em sequência.

O confronto entre Uruguai e Colômbia pela 11ª rodada essencialmente coloca a segunda colocação geral em jogo.

Bielsa não venceu a Colômbia com o Uruguai

Neste período no qual Bielsa esteve sob o comando do Uruguai, ele enfrentou a Colômbia em duas ocasiões, com uma derrota e um empate.

Essas seleções se encontraram pela última vez na semifinal da Copa América, uma partida que, de muitas maneiras, marcou o início dessa queda de desempenho uruguaio.

Naquele confronto pela Copa América, a Colômbia levou a melhor por 1-0 e desde então o Uruguai tem cinco empates e uma derrota.

Díaz está entre os principais goleadores da competição

Luis Díaz é claramente a grande estrela dessa talentosa equipe colombiana no futebol europeu e o atacante dos Reds tem correspondido às expectativas.

Apenas Lionel Messi e Darwin Núñez marcaram mais vezes do que Luis Díaz e seus quatro gols em 10 aparições nessa competição.

A fase de Díaz no Liverpool só acentua esse destaque individual, o ponta dos Reds marcou um hat-trick em sua última atuação pela Liga dos Campeões, vitória por 4-0 contra o Leverkusen.

Colômbia é muito forte no jogo aéreo

James Rodríguez pode passar longe de entregar nos clubes o que se espera de um atleta com o seu talento, entretanto, seu desempenho na seleção tem sido ótimo.

Contando com o trabalho de James como o homem das bolas paradas, a Colômbia tem se dado muito bem em jogadas aéreas nessas Eliminatórias.

Seis dos 13 gols colombianos na competição foram marcados de cabeça, número superior a qualquer outra seleção nesta competição.

