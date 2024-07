Palpite Uruguai x Colômbia - Copa América - 10/7/24

Na quarta-feira (10), às 21h, a Seleção do Uruguai, visando chegar à final, enfrenta a Colômbia, que tem o mesmo objetivo.

Confira os palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no Bank of America Stadium, situado na Carolina do Norte.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 2.94 na Parimatch Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.57 na Parimatch Cartões Mais/Menos Mais de 4,5 1.60 na Parimatch

Os confrontos recentes terminaram empatados

Os dois times devem ser cautelosos durante todos os minutos da partida. Afinal, um deslize em um jogo como este pode ser fatal.

Ainda, vale mencionar que nos três confrontos mais recentes entre Uruguai e Colômbia, em todos eles a partida terminou empatada.

Acreditamos que esse jogo pode ser semelhante ao que foi quando ambos enfrentaram o Brasil, com empate no resultado final, em jogos marcados por muita imposição física.

Palpite 1 - Uruguai x Colômbia - Empate 2.94 na " target="_self">Parimatch.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, Uruguai e Colômbia devem terminar empatadas no tempo regular na semifinal da Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ninguém vai querer se arriscar

Ainda que esse encontro coloque frente a frente as duas seleções que possuem os melhores ataques da competição, essa partida deve ter um número de gols reduzido.

Considerando que qualquer deslize pode ser fatal, ambos os times podem ter uma abordagem mais cautelosa, assim como foi no jogo mais recente de ambas contra o Brasil.

Por ser um jogo no qual ambos entendem a capacidade dos adversários, principalmente na linha de frente, ambos terão atenção redobrada em seus sistemas defensivos.

Palpite 2 - Uruguai x Colômbia - Menos de 2,5 gols: 1.57 na " target="_self">Parimatch.

Espera-se um duelo altamente disputado

Sendo este um jogo eliminatório, no qual ao perder está eliminado, a intensidade do duelo deve ser muita alta.

É esperado uma partida com faltas duras e reclamações ásperas contra a arbitragem, que, por sua vez, precisará demonstrar uma postura enérgica para não perder o controle do jogo.

No jogo mais recente do Uruguai, atuando contra a Seleção Brasileira, foram marcadas 24 faltas com cinco cartões (quatro amarelos e um vermelho). Quando a Colômbia enfrentou o Brasil, também houve cinco cartões no jogo.

Palpite 3 - Uruguai x Colômbia - Mais de 4,5 cartões: 1.60 na " target="_self">Parimatch.