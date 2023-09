Palpite Uruguai x Chile - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 8/9/23

Confira os melhores palpites e dicas de apostas para Uruguai e Chile, nas Eliminatórias da Copa do Mundo,

A seleção uruguaia de Marcelo Bielsa faz a sua estreia nestas Eliminatórias da Copa do Mundo em casa, recebendo o Chile no Estádio Centenário. O encontro tem tudo para ser um dos jogos mais interessantes desta primeira rodada.

Campeões de duas Copa Américas neste século, o Chile procura retornar a Copa do Mundo após ficar ausente da última edição, em 2022.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Uruguai 1.70 na Betano Jogador marcar Darwin Núñez para marcar a qualquer momento 2.40 na Betano Time marcar e vencer Uruguai marcar primeiro e ganhar 1.82 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Domínio uruguaio nas últimas décadas

Estas duas seleções sul-americanas se enfrentaram em 16 ocasiões nos últimos 20 anos, e o Uruguai levou a melhor sem sete ocasiões, com apenas quatro vitórias do Chile, além de seis empates.

Nos últimos quatro encontros são três vitórias do Uruguai, além de um empate, sendo que a mais recente destas vitórias ocorreu em solo chileno, com gols de Luis Suárez e Federico Valverde.

Darwin Núñez destaque dos Reds neste início de temporada

O atacante uruguaio teve possivelmente o seu maior momento com a camisa do Liverpool na sua ainda jovem trajetória em Anfield.

Enfrentando o Newcastle pela terceira rodada da Premier League, os Reds perdiam por 1-0 no St. James Park, com um homem a menos. Jurgen Klopp então lançou Núñez em campo, e o uruguaio marcou os dois gols da virada dos Reds.

Além destes dois gols, Darwin também contribuiu com uma assistência nos primeiros quatro jogos desta temporada.

Momento invicto pós-Copa para a Celeste

São quatro partidas para o Uruguai desde a eliminação precoce na Copa do Mundo, ainda na fase de grupos. Nestes jogos, a Celeste balançou as redes nove vezes.

Foram três vitórias e um empate, e em todos os jogos, o Uruguai saiu na frente do placar. A última vez que esta seleção começou perdendo uma partida foi na derrota por 2-0 para Portugal, na Copa do Mundo, em 2022.

