Palpite Uruguai x Brasil - Copa América - 06/07/24

As quartas de final da Copa América se encerrarão com o duelo mais aguardado da competição até aqui: Brasil e Uruguai.

Dorival Jr. e Marcelo Bielsa buscam a sequência na competição, almejando seu primeiro título em trabalhos relativamente novos, especialmente o de Dorival.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Brasil 2.65 na F12 Bet Total de gols de uma equipe Brasil marcar no máximo um 1.40 na F12 Bet Número de cartões Seis ou mais 1.69 na F12 Bet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Brasil é favorito, mesmo conta o melhor Uruguai em um bom tempo

Desde a saída de Óscar Tabárez, a Seleção Uruguaia passou por um estado de limbo, inclusive eliminada na fase de grupos do último mundial. Marcelo Bielsa chegou e parece ter encaixado bem a equipe com novas caras em um período de transição.

Enquanto o Brasil não venceu um jogo no qual atuou contra onze o tempo inteiro nesta Copa América, o Uruguai se impôs diante de todos os seus oponentes, possuindo o melhor ataque (9 gols) e a segunda melhor defesa (1 sofrido).

Sob o comando de Bielsa o Uruguai já se provou capaz de competir e bem contra o Brasil, vencendo o duelo entre as equipes pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Ainda assim, as casas de apostas apontam o Brasil como o resultado mais provável para a partida desta noite.

Palpite 1 - Uruguai x Brasil - Vitória do Brasili: 2.65 na F12 Bet.

Confira odds para resultado Brasil x Uruguai

Saiba quais são as odds nas casas de apostas para o jogo da Copa América.

Ataque brasileiro desfalcado pela ausência de Vini. Jr.

Em um lance desnecessário, o atacante do Real Madrid foi advertido contra a Colômbia e perderá esse decisivo embate com o Uruguai.

A Seleção Brasileira teve alguns bons momentos ofensivos, com Dorival Jr. marcando três na Espanha e quatro no Paraguai, mas rotineiramente sofre para punir defesas adversárias.

Nos últimos quatro jogos do Brasil, contando também o amistoso com a equipe titular contra os Estados Unidos, em apenas um a Seleção Brasileira marcou múltiplos gols.

Palpite 2 - Uruguai x Brasil - Brasil marcar no máximo um: 1.40 na F12 Bet.

Jogo pegado, chance alta de muitos cartões

Brasil e Uruguai representam uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano. Múltiplas gerações atrás, esse confronto decidiu uma Copa do Mundo e aquele triunfo uruguaio está marcado como um dos maiores feitos da história do país.

No último confronto entre essas equipes, a disputa acirrada ficou clara, com oito cartões amarelos sendo distribuídos em novembro de 2023.

Naquela ocasião, no Estádio Centenário, o Brasil recebeu cinco cartões amarelos, enquanto o Uruguai teve três

Palpite 3 - Uruguai x Brasil - Seis cartões ou mais: 1.69 na F12 Bet.