Palpite Ucrânia x Inglaterra - Eliminatórias da Eurocopa - 9/9/23

Confira as dicas de palpites para apostar em Ucrânia x Inglaterra, nas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Neste duelo válido pela sexta rodada do Grupo C, a Inglaterra, líder da chave, enfrenta a Ucrânia, segunda colocada, fora de casa. A partida acontece no dia 9 de setembro (sábado).

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois times que almejam uma das duas vagas para a Euro 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado da partida Inglaterra vence sem ser vazada 2.10 na Betano Mais/Menos gols Mais de 2,5 gols 1.85 na Betano Jogador a marcar Harry Kane 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Inglaterra segue com 100% de aproveitamento

A Inglaterra vem sendo imbatível nestas eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Em seus primeiros quatro confrontos, a equipe venceu todos eles. E o que mais chama atenção é que o time sofreu gol em apenas um jogo.

Dessa forma, ainda que enfrente uma Ucrânia que apareça na segunda posição com duas vitórias e uma derrota, e que jogue na condição de visitante, o time inglês ainda é o favorito, inclusive para vencer sem ser vazado.

Além de apresentar uma das defesas mais consistentes dessas eliminatórias, o ataque da equipe inglesa também tem funcionado muito bem. Assim, o palpite para o triunfo inglês sem sofrer gols se torna algo bastante razoável.

Palpite 1 - Ucrânia x Inglaterra - Inglaterra vence e não sofre gols: 2.10 na Betano.

Muitas jogadas ofensivas são esperadas no confronto

Levando em consideração que o jogo coloca frente a frente o primeiro e o segundo colocado da chave, e que uma derrota da Ucrânia pode os fazer serem superados pela Itália, é correto esperar que este será um jogo bastante movimentado.

Afinal, assim como a Ucrânia quer evitar a derrota, os ingleses querem estender seu aproveitamento de 100%. Para isso, vencer os ucranianos se torna algo indispensável para os comandados de Gareth Southgate.

Dessa forma, pelas condições que as Eliminatórias se apresentam, esperamos que esse seja um jogo bem dinâmico, no qual os dois times buscarão o gol. E para reforçar isso, é válido ressaltar que ambos os times têm média superior a um gol por jogo nessa fase de eliminação.

Palpite 2 - Ucrânia x Inglaterra - Mais de 2,5 gols: 1.93 na Betano.

Harry Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra

Recentemente transferido do Tottenham para o Bayern de Munique, o atacante Harry Kane já vem demonstrando seu potencial artilheiro em solo alemão e contribuindo ativamente com gols.

O atacante, vale ressaltar, nessas eliminatórias para a Euro 2024 já figura entre os artilheiros da disputa, aparecendo atualmente na segunda posição com cinco gols marcados em quatro jogos, o que leva sua média para mais de um por partida.

Ainda, outro ponto de destaque, é que o atacante inglês é o cobrador de pênaltis da equipe, o que certamente pode aumentar as chances para que o atleta possa contribuir com um gol na busca pela vitória da equipe.

Palpite 3 - Ucrânia x Inglaterra - Harry Kane marca a qualquer momento: 1.83 na Betano.