Palpite Tottenham x Manchester United - Premier League - 19/8/23

O Manchester United e Tottenham a fazem o segundo duelo Big Six nesta temporada da Premier League.

Saiba os melhores palpites para a partida deste sábado, segundo nossos especialistas em apostas.

Aposta Palpite Odd Jogador dar assistência James Maddison para dar uma assistência a qualquer momento 4.50 na Betano Jogador chutar no alvo Marcus Rashford para dar dois ou mais chutes no alvo 2.80 na Betano Jogador não realizar nenhum chute Pierre-Emile Hojbjerg para realizar nenhum chute 2.25 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Camisa 10 ex-Leicester já mostrou a que veio

Um dos principais pontos positivos da atuação dos Spurs na rodada inicial foi a grande contratação desta janela, o camisa 10 James Maddison.

O jogo do Tottenham fluiu pelo meia-atacante inglês, que já se colocou como candidato a liderar a Premier League em assistências, em meio a prolongada ausência de Kevin De Bruyne.

Maddison já computou dois passes para o gol. O primeiro destes em uma bola parada, especialidade do camisa do Tottenham, que deve ser o principal cobrador de faltas e escanteios de sua equipe, mesmo sendo recém-chegado.

Palpite 1 - Tottenham x Manchester United - James Maddison para dar uma assistência a qualquer momento: 4.50 na Betano.

Mesmo em jogo ruim, Rashford finalizou com frequência

Apesar de não ter tido a sua melhor atuação individual na primeira rodada, muito por conta de um coletivo, que não criou o que poderia, Rashford demonstrou que irá testar o goleiro adversário.

O camisa 10 efetuou quatro finalizações na partida e ficou atrás apenas de Matheus Cunha (5), nas estatísticas.

Contra o Tottenham fora de casa, que deve se expor mais do que o Wolverhampton, é provável que Rashford tenha ainda mais espaço para finalizar de média e longa distância, uma de suas especialidades.

Palpite 2 - Tottenham x Manchester United - Marcus Rashford para dar dois ou mais chutes no alvo: 2.80 na Betano.

Hojbjerg perdeu espaço no meio-campo dos Spurs

Envolvido em alguns rumores de transferências nesta janela, em especial com o Atlético de Madrid, Hojbjerg segue no Tottenham , por enquanto.

No entanto, o meio-campista perdeu certo espaço sob o comando de Ange Postecoglou, e sequer entrou em campo na primeira rodada.

O treinador australiano optou pela dupla de Oliver Skipp e Yves Bissouma no meio-campo, e foi de Pape Matar Sarr como primeira opção do banco, quando substituiu Skipp na etapa complementar.

Além disso, Hojbjerg não é um atleta que finaliza com frequência, exercendo uma função diferente no meio-campo. Em quatro partidas na pré-temporada dos Spurs, duas como titular, e duas entrando no decorrer do jogo, Hojbjerg teve apenas um chute.

Palpite 3 - Tottenham x Manchester United - Pierre-Emile Hojbjerg para realizar nenhum chute: 2.25 na Betano.