Palpite Tottenham x Liverpool - Premier League - 22/12/24

Podendo entrar em campo fora da liderança pela primeira vez em um bom tempo, o Liverpool não terá vida fácil na casa dos Spurs.

Apesar de ocupar apenas a 10º colocação no Campeonato Inglês, os números do Tottenham indicam outra história, tendo um ataque e defesa top 3 na competição.

Aposta Palpite Odd Total de defesas de um goleiro Alisson ter pelo menos três 1.40 na Superbet Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e pelo menos quatro 1.85 na Superbet Chutes no alvo de um jogador Diogo Jota ter pelo menos um 1.52 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Alisson não terá vida fácil em Londres

Contando os dois jogos desde seu retorno de lesão, Alisson tem uma média de três defesas, trabalhando muito no triunfo por 1-0 contra o Girona pela Liga dos Campeões.

A liderança da Premier League pode ser do Liverpool, mas o melhor ataque em campo neste duelo será o do Tottenham, inevitavelmente trazendo perigo para o gol dos Reds.

O clube londrino tem 36 gols em 16 jogos de Premier League. Focando em finalizações no alvo, a média dos Spurs de 6.1 o coloca na terceira colocação geral, ligeiramente abaixo das marcas de 6.3 do Chelsea e 6.2 do próprio Liverpool.



Palpite 1 - Tottenham x Liverpool - Alisson realizar três ou mais defesas: 1.40 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Tottenham x Liverpool pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Tottenham e duelos Big Six de muitos gols

Para o bem e o mal, a torcida dos Spurs está acostumada a embates com placares altos nos seus principais jogos da temporada.

Os comandados de Ange Postecoglou recentemente bateram o Man. United por 4-3 e perderam para o rival Chelsea pelo mesmo placar.

Somando todas as competições, a equipe londrina realizou seis jogos em casa desde o início de novembro, quatro terminaram com pelo menos quatro gols e ambas as equipes marcando.



Palpite 2 - Tottenham x Liverpool - Sim para ambas as equipes marcarem e pelo menos quatro gols no jogo: 1.85 na Superbet.

Titular no comando de ataque, Diogo Jota está de volta

O Liverpool escalou o time reserva no meio de semana, visitando o Southampton pela Copa da Liga. Darwin Núñez esteve no onze principal daquela equipe que bateu os Saints por 2-1.

Recentemente fora por lesão, Diogo Jota voltou a atuar na última rodada da Premier League, entrando na etapa complementar e marcando o segundo gol do empate por 2-2 com o Fulham.

O atacante português deve retornar ao time titular diante do Tottenham e, considerando suas últimas três atuações pela Premier League, a única na qual não acertou o alvo foi o jogo de sua lesão contra os Blues, deixando o campo durante a etapa inicial.

Palpite 3 - Tottenham x Liverpool - Diogo Jota acertar o alvo pelo menos uma vez: 1.52 na Superbet.