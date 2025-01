Palpite Tottenham x Liverpool - Copa da Liga Inglesa - 8/1/25

Pela semifinal da Carabao Cup, Tottenham e Liverpool se encontram para realizar a primeira de duas partidas.

Pela semifinal da Carabao Cup, Tottenham e Liverpool se encontram para realizar a primeira de duas partidas.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (8 de janeiro), às 17h, no Tottenham Hotspur Stadium, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Liverpool ou Empate 1.26 na Superbet Tempo com mais gols Segundo tempo 1.92 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Mohamed Salah a qualquer momento 1.42 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Liverpool em uma fase avassaladora

A equipe do Tottenham vivencia um momento de incertezas, afinal, já soma quatro jogos sem conseguir alcançar uma vitória (3 derrotas e 1 empate).

Enquanto isso, do outro lado, a equipe do Liverpool ostenta uma sequência de 24 jogos seguidos sem ser derrotado (20 triunfos e 4 igualdades).

Ainda, é importante observar que quando esses times se encontraram há pouco mais de duas semanas, o Liverpool atropelou o Tottenham pelo placar de 6 a 3.

Palpite 1 - Tottenham x Liverpool - Liverpool ou Empate: 1.26 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Tottenham x Liverpool pela Copa da Liga Inglesa nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Ambos os times devem ser incisivos na reta final

Tratando-se da primeira partida de um confronto mata-mata, ambos os times sabem da importância de ir para o segundo compromisso tendo alguma vantagem no placar.

Nesse sentido, enquanto esperamos um primeiro tempo no qual as duas equipes apresentem cautela, o segundo tempo, por outro lado, deve ser a metade na qual os times podem se arriscar mais.

Para respaldar esse palpite, notamos que no empate mais recente do Liverpool, diante do Manchester United por 2 a 2, todos os gols do confronto foram marcados na segunda etapa. Algo nesse sentido pode ser esperado para este duelo.

Palpite 2 - Tottenham x Liverpool - Segundo tempo metade com mais gols: 1.92 na Superbet.

Salah vive uma das melhores temporadas de sua carreira

O egípcio de 32 anos vem realizando uma temporada empolgante, sendo fundamental em muitas das vitórias do Liverpool durante a temporada.

Salah, inclusive, se destaca como o principal artilheiro da Premier League 2024/25 e um dos principais assistentes. Ele anotou 18 gols e contribuiu com 13 assistências.

Com esse desempenho, e considerando ainda que ele tem cobrado penalidades pelo Liverpool, existem chances reais do atleta brilhar neste duelo.

Palpite 3 - Tottenham x Liverpool - Salah marca ou dá assistência: 1.42 na Superbet.