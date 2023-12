Palpite Tottenham x Everton - Premier League - 23/12/23

Confira os melhores palpites para apostar em Tottenham x Everton, na Premier League 2023/24.

O Everton esteve a um pênalti convertido de ir para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, mas ficou pelo caminho no confronto contra o Fulham.

A equipe de Sean Dyche agora viaja até Londres para um duelo com outra equipe londrina, visitando o Tottenham.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Everton ou empate 2.02 na Betano Total de gols Três gols ou menos 1.60 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Heung-min Son 2.25 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Grande série invicta para o Everton

O início de temporada foi preocupante, mas a evolução do time do Goodison Park é mais do que nítida.

A equipe do Everton venceu suas últimas quatro partidas na Premier League. Além disso, não perde como visitante desde o fim de outubro.

Nas suas 10 partidas mais recentes em todas as competições, o Everton possui sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Palpite 1 - Tottenham x Everton - Empate ou vitória do Everton: 2.02 na Betano.

Sean Dyche comanda evolução defensiva

O Everton sofreu 12 gols em oito jogos como visitante na Premier League. Metade desses gols vieram nas duas primeiras rodadas.

Nos quatro rodadas mais recentes na Premier League, não só o Everton venceu todos, como sequer sofreu um gol.

A última vez que os Toffees foram vazados foi há quase um mês, em derrota por 3-0 para o Man. United no fim de novembro.

Palpite 2 - Everton x Tottenham - Três gols ou menos: 1.60 na Betano.

Son entre os principais goleadores da Premier League

Apenas Erling Haaland (14) e Mohamed Salah (11), marcaram mais gols do que os 10 de Son, que tem a mesma marca de Jarrod Bowen.

Son deixou o seu em duas das últimas quatro partidas do Tottenham, anotando gols contra Man. City e Newcastle.

O camisa 7 é de longe a maior ameaça dos Spurs, tendo marcado o dobro de gols do segundo maior goleador do time. O sueco Dejan Kulusevski marcou cinco vezes na PL.

Palpite 3 - Everton x Tottenham - Heung-min Son marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.