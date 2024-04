Palpite Tottenham x Arsenal - Premier League - 28/4/24

O clássico londrino de maior rivalidade será disputado já na reta final da Premier League.

Os Gunners lutam pelo título e os Spurs por vaga na Champions League. Aqui estão nossos palpites para o North London Derby que acontecerá no Tottenham Hotspur Stadium neste domingo (28).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.82 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.47 na Betano Total de cartões Cinco ou mais 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Excelente campanha dos Gunners fora de casa

Neste momento da temporada nenhuma equipe somou tantos pontos como visitante quanto o Arsenal de Mikel Arteta.

Nas suas 17 aparições como visitante, o Arsenal conquistou 36 pontos com um saldo de gols de 28.

O retrospecto recente deste duelo favorece os Gunners, com duas vitórias e um empate nas últimas três partidas contra o Tottenham.

Palpite 1 - Tottenham x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.82 na Betano.

Mandante e visitante que não deixam de marcar

A derrota acachapante do Tottenham na última derrota, quando caiu por 4-0 no St. James’ Park, foi rara ocasião na qual os Spurs deixaram o gramado sem balançar as redes.

Limitando a amostra para seus jogos em casa, o Tottenham anotou pelo menos um gol em todas as suas 16 partidas como mandante.

O Arsenal também apresenta um histórico favorável em termos de gols como visitante. Os Gunners marcaram pelo menos uma vez em 82% dos jogos fora de casa (14 de 17).

Palpite 2 - Tottenham x Arsenal - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.47 na Betano.

Clássico com emoções à flor da pele

Além de tudo o que envolve a rivalidade entre Gunners e Spurs, as duas equipes londrinas participam de disputas ferrenhas por seus respectivos objetivos nesta temporada.

No duelo do primeiro turno, um empate por 2-2 no Emirates Stadium, foram sete cartões amarelos no jogo. Sendo quatro para os Spurs e três para os Gunners.

A última partida entre as equipes na casa do Tottenham teve seis cartões, quatro para a equipe mandante e dois para os visitantes.

Palpite 3 - Tottenham x Arsenal - Cinco cartões ou mais: 1.50 na Betano.