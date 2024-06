Palpite Suíça x Itália - Eurocopa - 29/06/24

As duas primeiras seleções a conhecerem seus adversários nas oitavas de final se enfrentarão no Estádio Olímpico de Berlim.

Esses dois países procuram repetir as boas campanhas que desempenharam na última edição do torneio, a Itália conquistando o título e a Suíça chegando a eliminar a França na competição de 2021. O jogo acontece neste sábado (29), às 13h.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.12 na Parimatch Gols marcados em ambos os tempos Não 1.70 na Parimatch Total de gols Dois ou menos 1.58 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Suíça que tem se igualado ao nível de seus oponentes

Alemanha e Escócia se enfrentaram e o resultado foi uma goleada alemã. Essas duas seleções possuem em comum o fato de ambas terem empatado com a Suíça

A mesma seleção, que encontrou enormes dificuldades em penetrar a defesa escocesa, ofereceu enorme resistência ao país anfitrião na última rodada da primeira fase, ficando a minutos de sair com uma vitória.

Mesmo antes da Eurocopa, a Suíça vinha apresentando um padrão de equilíbrio em suas partidas, empatando cinco dos últimos oito jogos antes de sua estreia no torneio realizado na Alemanha.

Palpite 1 - Suíça x Itália - Empate: 3.12 na Parimatch

Veja odds para resultado da partida

Desempenho ofensivo da Itália não impressiona

A atual campeã caiu em um grupo bem complicado, mas mesmo levando isso em consideração, o seu desempenho ofensivo tem espaço para melhorar.

Entre o período após o segundo gol italiano na vitória contra a Albânia e o gol de empate contra a Espanha, a Itália passou mais de 250 minutos sem balançar as redes.

Analisando os três jogos da Itália na fase de grupos, em nenhum a partida teve gols nas duas etapas. No triunfo por 2-1 contra a Albânia, os três gols saíram antes mesmo dos 20 minutos e os tentos do empate por 1-1 com a Croácia vieram na etapa complementar.

Palpite 2 - Suíça x Itália - Não para gols serem marcados em ambos os temporada: 1.70 na Parimatch

Três ou mais gols, uma raridade para a Suíça

A seleção comandada por Murat Yakin realizou oito partidas em 2024 e em apenas duas delas o jogo teve três ou mais gols, vitórias contra a Hungria na Euro por 3-1 e 4-0 na Estônia em amistoso.

No último jogo suíço na fase de grupos, empate por 1-1 com a Alemanha, a equipe de Granit Xhaka e cia. foi letal em suas ações, mas não atacou com enorme frequência, acumulando apenas quatro finalizações no jogo.

Da mesma maneira, nos seus dois principais desafios nessa primeira fase, a Itália de Luciano Spalletti marcou apenas um gol diante de Croácia e Espanha.

Palpite 3 - Suíça x Itália - Dois gols ou menos: 1.58 na Parimatch