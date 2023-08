Palpite Suíça x Espanha - Copa do Mundo Feminina - 5/8/23

Veja palpites para Suíça e Espanha. No clássico, as seleções buscam um título inédito na Copa Feminina.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que definirá a primeira equipe a avançar para as quartas de final desta edição.

Aposta Palpite Odd Vitória Espanha vencer sem gols 2.00 na bet365 Mais/Menos gols Menos de 2,5 gols 1.90 na bet365 Ambos times marcam Não 1.57 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Espanha entra na partida como favorita

A Espanha, atualmente, se encontra em sexto lugar no ranking da FIFA, enquanto a Suíça aparece apenas na vigésima posição. Então, pelo menos no papel, podemos considerar que a Espanha é a melhor equipe e favorita para vencer o confronto.

A equipe espanhola, antes de sua derrota para o Japão, havia alcançado uma importante sequência de vitórias, no qual acumulou incríveis oito partidas seguidas triunfando. Ou seja: é uma equipe que está acostumada a vencer.

A Suíça, por sua vez, está sem ser derrotada nas últimas cinco partidas que disputou. No entanto, apenas uma delas foi uma vitória, visto que empataram quatro vezes. Na verdade, indo mais a fundo, a Suíça tem apenas uma vitória alcançada nas suas últimas nove partidas.

Palpite 1 - Suíça x Espanha - Espanha vence sem sofrer gols: 2.00 na bet365.

Jogos envolvendo a Suíça não costumam ter muitos gols

O último duelo entre Espanha e Suíça, o jogo terminou com apenas dois gols marcados. Na ocasião, a equipe espanhola venceu a partida por 2 a 0, em um confronto disputado pela Copa Algarve, em 2019.

Ainda, vale comentar que a Suíça ficou abaixo de 2,5 gols totais em suas últimas quatro partidas seguidas. Aliás, três desses jogos terminaram sem nenhum gol. Evidenciando assim que os jogos contra essa equipe costumam ser bem fechados.

Indo além nesses números, nos últimos dez jogos, a equipe da Suíça teve jogos com mais de 2,5 gols no total, apenas em três ocasiões (e nenhum desses jogos foram durante a Copa do Mundo Feminina).

Palpite 2 - Suíça x Espanha - menos de 2,5 gols na partida: 1.90 na bet365.

Apenas uma equipe marcou nos três jogos da Espanha na primeira fase

Depois de duas vitórias convincentes sobre a Zâmbia (5-0) e a Costa Rica (3-0), a Espanha foi derrotada pelo Japão, sofrendo uma goleada por 4 a 0 para as ex-campeãs mundiais.

Esta, certamente, foi uma derrota difícil para a equipe espanhola, mas veio na hora certa e pode ser vista como uma bênção disfarçada, pois pode servir como um aviso para elas antes das etapas eliminatórias.

Ainda, contando todos os jogos recentes da Espanha em todas as competições que disputa, apenas uma equipe marcou gol em sete dos últimos sete jogos da equipe. Evidenciando assim que isso é algo corriqueiro no retrospecto recente do time espanhol.

Palpite 3 - Suíça x Espanha - Não para ambos marcam: 1.57 na bet365.