Palpite Suécia x Estados Unidos - Copa do Mundo Feminina - 6/8/23

Saiba palpites para apostas em Suécia x Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

A seleção sueca, vencedora do Grupo G, enfrentará as atuais bi-campeões mundiais, a seleção dos Estados Unidos, neste domingo. Confira as dicas dos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Vitória Vitória da Suécia - Empate anula aposta 2.75 na bet365 Vitória Vitória da Suécia - Tempo regulamentar 4.00 na bet365 Dupla hipótese Suécia ou empate 5.50 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

EUA traz tradição e favoritismo, mas Suécia faz um melhor torneio

As cotações indicam um favoritismo bem significativo para o lado norte-americano. No entanto, não há dúvidas de que a seleção sueca faz uma melhor competição até aqui, não só em termos de resultado, mas também no desempenho coletivo.

Enquanto os Estados Unidos ficaram a centímetros de nem chegar aqui, com a seleção portuguesa metendo uma bola na trave, nos momentos finais do duelo da terceira rodada entre as equipes. Oiu seja, caso tivesse entrado daria a vaga para a Portugal, a Suécia vem voando.

Em um grupo com três seleções competitivas, que tiraram pontos uma das outras, a Suécia avançou sem maiores dificuldades, se impondo nos três jogos. No total, soma nove pontos com nove gols marcados, e apenas um sofrido.

Palpite 1 - Suécia x Estados Unidos - Vitória da Suécia (Empate anula a aposta): 2.75 na bet365.

Suécia venceu o último confronto direto

Em um cenário de um torneio tão curto, o momento de cada equipe dita muito do que se esperar, e neste cenário a Suécia vem produzindo mais.

Além de vir melhor nesta Copa, a Suécia demonstrou que pode sim superar os Estados Unidos, tendo vencido a seleção norte-americana durante as últimas Olimpíadas de forma categórica.

Ocupando o mesmo grupo, Suécia e Estados Unidos se enfrentaram na primeira fase daquele torneio, no que foi o último duelo entre estas duas gigantes do futebol feminino, e deu Suécia por 3-0.

Inclusive, a seleção sueca só iria parar na grande decisão quando caiu para o Canadá nas penalidades.

Palpite 2 - Suécia x Estados Unidos - Vitória da Suécia (Tempo regulamentar): 4.00 na bet365.

Seleção norte-americana decepciona até aqui

A mesma seleção dos Estados Unidos, que entra como favorita para este confronto das oitavas de final, não pôde exercer o mesmo favoritismo que trouxe em seus dois últimos jogos.

Enfrentando a vice-campeã mundial Holanda, e ainda mais contra a seleção portuguesa na sua última partida, as atuais bi-campeãs mundiais entraram também como fortes favoritas, e não conseguiram corresponder, com dois empates.

Do outro lado da moeda, após sair atrás na estreia contra a África do Sul, a seleção sueca já marcou nove gols seguidos sem sofrer mais nenhum.

Palpite 3 - Suécia x Estados Unidos - (Dupla hipótese) Suécia ou empate: 1.80 na bet365.