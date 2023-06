Palpite São Paulo x Tolima - Copa Sul-Americana - 8/6/23

Na 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o São Paulo, líder da chave D com dez pontos, enfrenta o terceiro colocado, Tolima.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que ocorre nesta quinta-feira (8) no Estádio do Morumbi. Confira agora.

São Paulo para vencer a partida: 1.40 na bet365.

1.40 na bet365. Ambas as equipes marcam: não: 1.80 na bet365.

1.80 na bet365. Mais de 1,5 gols no jogo: 1.22 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

São Paulo está invicto na Sul-Americana

Atual vice-campeão do torneio, o Tricolor Paulista vai a campo nesta quinta-feira tentando se aproximar, cada vez mais, das oitavas de final.

Até aqui, o time do Morumbi fez quatro jogos na Sul-Americana 2023 e venceu três deles. A única equipe do grupo D que ainda não foi derrotada pelo São Paulo, é o próprio Tolima, que conseguiu segurar um empate por 0 a 0 na partida do primeiro turno.

Porém, o que nos faz acreditar numa vitória do Tricolor, além de seu retrospecto atual, é a soma com a temporada passada: contabilizando sua participação em 2022 e 2023, o São Paulo vem de sete vitórias seguidas atuando no Morumbi em jogos válidos por este torneio.

Palpite 1 - São Paulo x Tolima - São Paulo para vencer: 1.40 na bet365.

Tricolor Paulista tem a melhor defesa da competição

São Paulo e Estudiantes são os únicos times entre as duas principais competições da América do Sul que ainda não levaram gols. Na Libertadores, por exemplo, todos os clubes da fase de grupos já sofreram ao menos um gol.

Além de uma zaga eficiente, outro motivo que pode assegurar que o São Paulo não tome nenhum gol, são as jogadas individuais do goleiro Rafael, que impõe segurança debaixo das traves do Soberano.

Além disso, um outro fator que pode ser determinante para este palpite, é o frágil ataque do Tolima: em quatro partidas na Sul-Americana, eles marcaram 3 gols, o que estabelece uma média abaixo de um gol por jogo (0,75).

Palpite 2 - São Paulo x Tolima - Não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na bet365.

Vitórias do São Paulo tiveram mais de 1,5 gols

Na primeira rodada, fora de casa, o São Paulo venceu o Tigre por 2 a 0. Na segunda jornada, no Morumbi, a vítima foi o Puerto Cabello, pelo mesmo placar. A mais recente das vitórias, foi no returno, vencendo novamente o Puerto Cabello com um novo 2 a 0.

Com isso, calculando mais uma vez os jogos desta, com os da temporada passada, houve mais de 1,5 gols em sete dos últimos oito jogos em que o Tricolor esteve em campo pela Sul-Americana.

Agora, fazendo um recorte para todas as competições e considerando apenas a temporada de 2023, o São Paulo tem uma outra sequência de sete jogos nos quais houve mais de 1,5 gols.

Palpite 3 - São Paulo x Tolima - Mais de 1,5 gols no jogo: 1.22 na bet365.