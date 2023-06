Palpite São Paulo x Athlético-PR – Campeonato Brasileiro – 21/6/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de palpites para o jogo entre o São Paulo e o Athlético Paranaense.

Os dois times estão separados por um lugar e um ponto na tabela classificativa, com o Furacão na frente em sétimo.

Veja os melhores palpites para São Paulo e Athlético PR:

São Paulo vence: 1,83 na bet365.

1,83 na bet365. Ambas as equipes marcam - Sim: 1,95 na bet365.

1,95 na bet365. Mais de 2,5 gols: 2,10 na bet365.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Tricolor na briga

O São Paulo está tendo um mês de junho pouco consistente. Começou bem com a qualificação para as quartas de final da Copa do Brasil, mesmo que tenha apenas afastado o Sport Recife nos pênaltis.

Mas caiu contra o Grêmio por 2 a 1, resultado que travou a série de oito jogos sem perder no Brasileirão.

Na resposta, venceu de letra na Copa Sul-Americana, de 5 a 0, contra o Tolima. Logo depois, foi derrotado pelo campeão brasileiro, Palmeiras, por 2-0. Esta foi a primeira derrota em casa do São Paulo esta temporada.

Contra o Furacão, o Tricolor tem um bom registro e, com o apoio da sua torcida, tem tudo para vencer.

Palpite 1 - São Paulo x Athlético-PR – São Paulo vence: 1,83 na bet365.

Athlético também vacilando

O Athlético Paranaense começou junho a ser eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, mas se vingou logo depois ao derrotar o Alvinegro de 1 a 0 no Brasileirão.

Na Copa Libertadores, venceu também por 1-0 contra o Libertad, e garantiu a presença nas oitavas de final da competição. Contra o América-MG, o Furacão quase conseguia a terceira vitória consecutiva, mas não segurou a vantagem de 2-0 e acabou empatado 2-2.

O time paranaense tem qualidade e bom futebol de ataque, com 14 gols na Série A, e vai brigar pela vitória. Mas a defesa é frágil, com 13 gols sofridos.

Por isso, acreditamos que o jogo será equilibrado com gols para os dois times.

Palpite 2 - São Paulo x Athlético-PR – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,95 na bet365.

Tricolor Paulista melhor

O time do Paraná perdeu seu treinador na semana passada, com Wesley Carvalho assumindo o comando interino até encontrar um treinador permanente. Também Felipão deixou a diretoria para ser treinador do Atlético Mineiro.

O Furacão tem fogo no ataque, mas a instabilidade pode custar a derrota.

Jogar em casa deverá ser importante para o São Paulo. Mesmo com alguma dificuldade, o time paulista deve vencer por vantagem mínima. O nosso palpite para São Paulo e Athlético-PR é de uma vitória do time da casa por 2-1 - 8,50 de odds na bet365 – e assim mais de 2,5 gols no jogo.

Palpite 3 - São Paulo x Athlético-PR – Mais de 2,5 gols: 2,10 na bet365.