Palpite São Paulo x Águia de Marabá - Copa do Brasil - 23/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Águia de Marabá.

A partida acontece no dia 23 de maio (quinta-feira), no Estádio MorumBis, em São Paulo. Dessa forma, confira a seguir as dicas de apostas de nossos editores.

Aposta Palpite Odds Time a marcar São Paulo marca nos dois tempos 1.70 na Betano Gols Mais/Menos São Paulo mais de 3,5 gols 2.90 na Betano Jogador a marcar André Silva a qualquer momento 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo permanece invicto com Zubeldía

O São Paulo segue invicto sob o comando de seu novo treinador, em sete jogos foram alcançadas cinco vitórias e dois empates.

Nesses cinco triunfos do Tricolor, em todos eles a equipe conseguiu furar o bloqueio adversário tanto no primeiro, quanto no segundo tempo.

Assim, dada a disparidade técnica entre os dois elencos e considerando o retrospecto recente do time do Morumbi, existem claros indícios de que o São Paulo pode marcar nas duas etapas.

Palpite 1 - São Paulo x Águia de Marabá - São Paulo marca em ambos os tempos: 1.70 na Betano.

Uma enorme disparidade técnica entre os times

Como mencionado, os times têm um elenco com grande diferença técnica. Nesta fase da Copa do Brasil, o Tricolor é uma das equipes com maior investimento, enquanto o Águia de Marabá, tem um dos menores.

Na primeira partida, o São Paulo, mesmo fora de casa, conseguiu anotar três gols. Inclusive, foram pelo menos 22 finalizações, com nove delas na direção do gol.

Agora, atuando no MorumBis e com o apoio da torcida que deve lotar o estádio, o São Paulo deve exercer uma forte pressão ofensiva, podendo assim golear seus adversários.

Palpite 2 - São Paulo x Águia de Marabá - São Paulo mais de 3,5 gols: 2.90 na Betano.

André Silva tem aproveitado as oportunidades

Nesta temporada, Luciano é um dos principais atacantes do São Paulo junto de Calleri. Contudo, quem de fato pode brilhar nesta partida é André Silva.

Por se tratar de uma partida na qual o São Paulo tem dois gols de vantagem e enfrenta uma equipe de divisão inferior, Zubeldía pode se dar ao luxo de fazer testes e utilizar outros jogadores e formações.

Sendo assim, André Silva, que tem 15 gols no ano (contando os gols que marcou defendendo o Vitória de Portugal), deverá compor o sistema ofensivo do Soberano nesta partida.

Palpite 3 - São Paulo x Águia de Marabá - André Silva marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.

