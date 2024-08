Palpite São Paulo x Vitória - Campeonato Brasileiro - 25/08/24

O Tricolor Paulista trabalha para manter sua posição no G6 em meio a disputa de competições eliminatórias nas fases decisivas.

Embora a expectativa seja que Luis Zubeldía escale uma equipe alternativa já de olho na Copa do Brasil, o São Paulo carrega o peso do favoritismo em casa diante do Vitória.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 1.57 na Betano Jogador marcar a qualquer momento André Silva 3.25 na Betano Total de gols de uma equipe Vitória não marcar 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Mandante dominante, visitante vulnerável

A campanha desses dois times no cenário do jogo deste final de semana é indicativo de suas posições na tabela.

O 6º colocado São Paulo está entre os melhores times atuando em casa, apenas o Fortaleza somou mais pontos do que os 26 do Tricolor Paulista como mandante. Os comandados de Luis Zubeldía acumulam quatro vitórias seguidas em seus domínios por todas as competições;

Apenas dois dos seis triunfos do 16º Vitória vieram fora de casa, somando oito dos 33 pontos que disputou longe do Barradão.

Palpite 1 - São Paulo x Vitória - Vitória do São Paulo: 1.57 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o São Paulo deve vencer a partida contra o time do Vitória neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Oportunidade para o centroavante reserva

Levando em consideração as decisões recentes tomadas pela comissão técnica do São Paulo, é enorme a chance de que vários titulares estejam de fora neste final de semana.

O centroavante André Silva deve receber mais uma chance como titular, assim como nas últimas duas rodadas do Brasileirão.

O camisa 17 do Tricolor Paulista tem correspondido bem, marcando o gol do triunfo contra o Atlético-GO na rodada retrasada e dando a assistência para Luciano diante do Palmeiras no último final de semana.

Palpite 2 - São Paulo x Vitória - André Silva marcar a qualquer momento: 3.25 na Betano.

Marcar contra o Tricolor Paulista é para poucos

Entre sua derrota para o Fortaleza no fim de julho e o 1-0 sofrido diante do Palmeiras na rodada passada, o São Paulo chegou a acumular cinco partidas seguidas sem ser vazado por todas as competições.

Mesmo atualmente, o São Paulo mantém uma série sem sofrer gols em casa que dura quatro jogos. A última equipe a marcar no MorumBis foi o Botafogo em empate por 2-2 no dia 24 de julho.

Na metade de suas 12 partidas em casa pelo Brasileirão, o Tricolor Paulista terminou sem sofrer gols.

Palpite 3 - São Paulo x Vitória - Vitória não marcar: 1.85 na Betano.