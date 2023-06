Palpite São Paulo x Tigre – Copa Sul-Americana – 27/6/2023

Veja o melhor palpite para o jogo entre o São Paulo e o Tigre, referente à rodada seis da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas:

São Paulo vence: 1,55 na bet365

1,55 na bet365 Ambas as equipes marcam - Não: 1,72 na bet365

1,72 na bet365 Intervalo/Final do Jogo – São Paulo/São Paulo: 2,37 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Paulistas precisam de um ponto

O São Paulo chega à última rodada do Grupo D em primeiro lugar com 10 pontos, mais três que o Tigre, e só precisa de um ponto para segurar o seu lugar.

O Tricolor Paulista joga frente à sua torcida e deverá ser bem forte em relação ao time argentino, mas ainda olhando aos seus resultados nessa fase de grupos.

Dorival Júnior ainda não viu o seu time perder na Copa Sul-Americana esta temporada e não será esta terça-feira que isso vai acontecer. Não esperamos um jogo com muita emoção, pois ambos os times pouco têm em jogo e a época é longa, assim esperamos que alguns jogadores importantes possam descansar.

Palpite 1 - São Paulo x Tigre – São Paulo vence: 1,55 na bet365.

São Paulo ainda não sofreu gols

A defesa tem sido a maior força do São Paulo, o único time da Sul-Americana que ainda não viu as suas redes balançarem nesta temporada.

O Tricolor não permite chances aos adversários e nos sues últimos 10 jogos em casa em todas as competições perdeu apenas uma vez. Em cinco deles, não sofreu gols.

Dificilmente o Tigre vai mudar essas estatísticas, considerando a derrota por 2-0 na primeira rodada contra o time brasileiro em Buenos Aires.

Palpite 2 - São Paulo x Tigre – Ambas as equipes marcam - Não: 1,72 na bet365.

Vencer cedo e descansar

O time argentino precisa de um milagre para terminar a fase de grupos em primeiro lugar, uma vitória por oito ou mais gols.

Mesmo depois de ter melhorado após a derrota inicial contra os paulistas, o Tigre não é um time tão forte, em especial no ataque.

Desde à vitória em casa do Puerto Cabello no início de maio, para a terceira rodada da Liga Argentina, o Tigre não venceu mais fora de casa em todas as competições, não conseguindo sequer marcar gols nos últimos dois jogos fora.

Os times brasileiros têm já muitos jogos disputados, em uma temporada que será longa. Dorival Júnior deverá tentar entrar forte, decidir o jogo e gerir o esforço dos seus jogadores mais utilizados.

Palpite 3 - São Paulo x Tigre – Intervalo/Final do Jogo – São Paulo/São Paulo: 2,37 na bet365.