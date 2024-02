Palpite São Paulo x Santos - Campeonato Paulista - 14/2/24

Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo recebe o Santos.

O confronto acontece no dia 14 de fevereiro (quarta-feira), no Morumbis, em São Paulo. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para o primeiro San-São de 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.87 na Betano Gols Mais/Menos São Paulo mais de 1,5 2.02 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.91 na Betano

Times duelam pela primeira posição geral

Inegavelmente, o Santos vem demonstrando um bom nível de jogo neste início de temporada, destacando tanto seu sistema ofensivo, quanto sua parte defensiva.

Porém, o Tricolor Paulista se mostra como favorito. Afinal, o time vem embalado por bons resultados na temporada e vai atuar em casa, condição na qual não perde para o Santos há cinco jogos.

E esse favoritismo pode ser respaldado pelo seu elenco qualificado, que conta com um ataque potente, no qual se destacam: Lucas Moura, Calleri e Luciano.

Palpite 1 - São Paulo x Santos - São Paulo vence: 1.87 na Betano.

São Paulo tem boa média na história do clássico

Ao todo, foram registrados 291 jogos no clássico San-São. Desse número, 124 vitórias foram do time da capital, 95 da equipe da baixada, e houve ainda 72 empates.

Ainda, focando neste histórico, podemos identificar que o São Paulo também foi a equipe que mais marcou gols neste duelo, sendo 483, estabelecendo uma média de 1,66 por partida.

Nesse sentido, analisando o histórico do duelo e o momento vivido pelo Tricolor, acreditamos na possibilidade da equipe de Thiago Carpini marcar ao menos dois gols.

Palpite 2 - São Paulo x Santos - São Paulo mais de 1,5 gols: 2.02 na Betano.

Santos também deve se lançar ao ataque

Tanto a equipe do Santos quanto o time do São Paulo, ambos chegam para este compromisso com uma média de gols a favor, acima de um por jogo.

Dessa maneira, e considerando que as duas equipes jogam buscando a liderança geral do Campeonato Paulista, é de se esperar um jogo bastante dinâmico.

Nesse sentido, esperamos que a partida tenha as duas equipes indo às redes, tal como foi em dois de seus três encontros diretos mais recentes.

Palpite 3 - São Paulo x Santos - Sim para ambos marcam: 1.91 na Betano.