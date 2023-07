Palpite São Paulo x Santos - Campeonato Brasileiro - 16/7/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo São Paulo x Santos pela 15ª rodada do Brasileirão 2023.

Nossos especialistas em apostas destacam palpites para este clássico:

Aposta Palpite Odd Vitória sem sofrer gols São Paulo vence sem sofrer gols 2.25 na bet365 Vitória nos dois tempos São Paulo vence nos dois tempos 4.75 na bet365 Ambos times marcam Não 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365 .

São Paulo apresenta grandes números defensivos nas últimas semanas

O Tricolor Paulista evoluiu significativamente sob o comando de Dorival Júnior, em vários aspectos, se tornando uma equipe mais competitiva, e mais consistente em sua proposta de jogo. Um dos pilares do bom desempenho recente do São Paulo é sua unidade de defesa, atuando de forma coesa.

Nas cinco partidas mais recentes do Tricolor Paulista, que totalizam quatro vitórias e um empate, o São Paulo sofreu apenas um gol, no triunfo por 2-1 na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o time confirmou a vantagem construída no primeiro jogo, e avançou diante do Palmeiras, pelo segundo ano consecutivo, na competição.

No Morumbi são três jogos consecutivos vencendo sem sofrer gols, por três competições diferentes. O São Paulo venceu o Tigre da Argentina, além de Fluminense e Palmeiras.

Palpite 1 - São Paulo x Santos - Vitória do São Paulo sem sofrer gols: 2.25 na bet365.

Momento do Tricolor Paulista é muito superior à fase de baixa do Santos

Apesar do Alvinegro Praiano vir de uma vitória no Brasileirão, não há como negar a superioridade do São Paulo neste período da temporada, diante deste clássico paulista.

Nas duas últimas partidas do Santos fora de casa, a equipe foi derrotada de forma categórica pelo Cuiabá, por 3-0, e não conseguiu sair do zero a zero com o Coritiba, ainda quando a equipe do Paraná sequer possuía uma vitória na competição.

O Santos tem apenas dois gols como visitante neste Brasileirão, em seis jogos, enquanto o São Paulo marca dois gols por partida no Morumbi (14 em 7).

Palpite 2 - São Paulo x Santos - Vitória do São Paulo nos dois tempos: 4.75 na bet365.

Santos encontrando dificuldades no setor ofensivo

Em quatro de seus seis últimos jogos, a equipe santista falhou em balançar as redes, com as duas exceções sendo a derrota para o Flamengo, por 3-2, e a vitória contra o Goiás por 4-3, com a grande ressalva de que ambos estes jogos ocorreram na Vila Belmiro.

Como foi citado acima, o Santos tem média de 0,33 gol por jogo longe da Vila Belmiro, em partidas do Brasileirão.

Palpite 3 - São Paulo x Santos - Não para ambas as equipes marcarem: 1.53 na bet365.