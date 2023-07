Palpite São Paulo x Palmeiras - Copa do Brasil - 5/7/23

Veja palpites para o jogo São Paulo e Palmeiras, na Copa do Brasil.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta primeira partida da decisão por mata-mata. Confira agora:

Palmeiras - empate anula aposta

Não para ambos times marcam

Para ter um cartão vermelho

Palmeiras não perde há quatro jogos para o São Paulo

Ainda que ao longo da história o São Paulo tenha números melhores no confronto, uma vez que venceu 108 vezes, contra 105 do Palmeiras e outros 100 empates por 313 partidas, o retrospecto mais recente é favorável ao Verdão.

Nas últimas sete partidas entre ambas as equipes, o Palmeiras perdeu apenas uma vez para o Tricolor Paulista. Nas demais partidas, o Verdão venceu quatro jogos, e houve ainda dois empates de 0 a 0.

O momento atual do Palmeiras não é dos melhores, é verdade. Mas a equipe ainda é uma das favoritas ao título, e muito se deve ao seu elenco com jogadores ao nível de seleção. Com esse plantel mais qualificado, o Palmeiras deve manter sua sequência de invencibilidade no confronto, seja com vitória, ou ao menos, com empate.

Palpite 1 - São Paulo x Palmeiras - Palmeiras / empate anula aposta: 1.80 na Betano.

São Paulo não marcou contra o Palmeiras nos últimos três confrontos

Embora no confronto histórico os dois times estejam empatados com 405 gols em 313 partidas (média de 1,29 por jogo), acreditamos que nesse jogo válido pela Copa do Brasil ocorrerá, finalmente, o desempate.

Nas últimas três vezes que ambas as equipes estiveram frente a frente, o Palmeiras não tomou nenhum gol. No segundo turno do Brasileirão de 2022 e no Paulistão de 2023, os jogos terminaram 0 a 0. Já na partida mais recente pelo Campeonato Brasileiro 2023, o Palmeiras venceu por 2 a 0.

Para reforçar esse palpite, nas últimas três partidas do São Paulo, apenas um clube marcou gols. Foi assim na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, na vitória sobre o Tigre por 2 a 0, e quando venceu o Fluminense no sábado 1º de julho, por 1 a 0.

Palpite 2 - São Paulo x Palmeiras - Não para ambos marcam: 1.91 na Betano.

Clássico que vale vaga nas semifinais

Além da vaga nas semifinais estar em jogo, há também muito dinheiro envolvido, visto que quanto mais avançam, mais premiações os clubes recebem pelo seu desempenho no torneio.

Além disso, evidentemente, todo mundo quer vencer um clássico, afinal, esses são jogos à parte. E nessa vontade de vencer, é normal que jogadores apresentem exagero de força em algumas tomadas ou disputa de bolas. Ainda, se tratando de uma rivalidade, não é exagero pensar que haja alguns desentendimentos e muita reclamação no jogo.

Vale ressaltar ainda que o São Paulo é um dos times que mais tomou cartão vermelho no Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 2, e houve ainda 33 amarelos para o Soberano. O Palmeiras levou 30 amarelos e também foi avermelhado uma vez. Isso aconteceu justamente em seu jogo mais recente, contra o Athletico-PR: Gustavo Garcia, foi expulso aos 66 minutos de jogo.

Palpite 3 - São Paulo x Palmeiras - Ao menos um cartão vermelho no jogo: 3.25 na Betano.