Palpite São Paulo x Palmeiras – Copa do Brasil – 13/7/2023

Veja palpite para apostar no jogo entre São Paulo e Palmeiras.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o São Paulo e o Palmeiras, referente ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, esta quinta-feira.

Palmeiras vence: 1 ,55 na bet365

Ambas as equipes marcam - Não: 1,70 na bet365

Resultado correto - 2-0 Palmeiras: 7,00 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Palmeiras vai responder

Os dois times paulistas vão definir no Allianz Parque qual deles irá às semifinais.

O Palmeiras atravessa um momento menos positivo, não vence há cinco jogos nas competições nacionais, e vai querer mudar a sua sorte com uma vitória sobre o Tricolor Paulista.

Curiosamente, em 2022 estes dois times se cruzaram em situações semelhantes, nesta competição. O São Paulo levou uma vantagem de 1-0 nas oitavas para o terreno do Verdão, acabando por se qualificar nos pênaltis, após perder o jogo de 2 a 1.

O Tricolor não se tem dado bem fora de casa e prevemos uma vitória do time de Abel Ferreira.

Palpite 1 - Palmeiras x São Paulo – Palmeiras vence: 1,55 na bet365.

São Paulo com problemas fora de casa

O São Paulo somou apenas quatro pontos em sete jogos fora de casa no Brasileirão e vai defrontar um Verdão de muita qualidade, ainda que com problemas.

O Palmeiras somou apenas dois pontos em 12 possíveis na Série A e assim caiu para o quinto lugar da tabela, a 12 pontos do líder Botafogo. Porém, a última vitória do Verdão em competições nacionais foi precisamente contra o Tricolor Paulista, no mês passado.

Jogando com apoio da torcida e com a necessidade de vencer para continuar na briga pela Copa, assim como para moralizar a equipe, acreditamos que o Palmeiras vai complicar muito a vida para os visitantes, que dificilmente conseguirão marcar.

Palpite 2 -Palmeiras x São Paulo – Ambas as equipes marcam - Não: 1,70 na bet365.

Reação é urgente

O Palmeiras tem um elenco de luxo e um treinador que já mostrou que sabe lidar com as dificuldades.

Esperamos dessa forma uma reação forte aos recentes maus resultados e uma vitória clara que vai garantir a passagem sem necessidade de pênaltis.

As ausências no time de Dorival Júnior também complicam a defesa da vantagem na eliminatória. Rafinha falhou o jogo do final de semana contra o Bragantino e não vai jogar esta quinta-feira.

Giuliano Galoppo e Talles Costa são os meias ausentes que se juntam aos defesas Igor Vinícius, Welington e Erison na lista de lesionados.

Palpite 3 - Palmeiras x São Paulo – Resultado correto - 2-0 Palmeiras: 7,00 na bet365.