Palpite São Paulo x Palmeiras - Campeonato Paulista - 3/3/24

Recentemente essas equipes se encontravam para decidir o campeão da Supercopa do Brasil, terminando com o triunfo do Tricolor Paulista.

Já garantido nas quartas de final, o Verdão visita o São Paulo, que lidera sua chave, mas lida com perseguições próximas de Novorizontino e São Bernardo. Estes são os nossos palpites para o Choque-Rei no Morumbi.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.20 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe no primeiro tempo Palmeiras para não marcar na etapa inicial 1.55 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Equilíbrio é a palavra que define este duelo

São Paulo e Palmeiras têm cruzado o caminho um do outro com mais frequência do que qualquer dupla de rivais paulistas nos últimos três anos.

O último duelo entre as equipes valeu o título da Supercopa do Brasil e terminou com empate no tempo regulamentar. O Tricolor Paulista acabou levantando a taça após triunfo nos pênaltis.

Desde o início da temporada passada o Choque-Rei foi disputado em seis ocasiões, cada equipe venceu duas vezes além de dois empates no tempo regulamentar.

Palpite 1 - São Paulo x Palmeiras - Empate: 3.20 na Betano.

Maioria dos jogos recentes possuem poucos gols

Neste retrato de seis jogos desde o início de 2023, em apenas duas ocasiões o embate terminou com mais do que dois gols.

As duas edições do choque-Rei no Morumbi na temporada passada acabaram com dois gols ou menos.

O único enfrentamento entre as equipes em 2024 terminou sem movimentação no placar, com o 0-0 na Supercopa do Brasil realizada no Mineirão.

Palpite 2 - São Paulo x Palmeiras - Dois gols ou menos: 1.70 na Betano.

Verdão ainda em busca de melhores inícios como visitante

O Palmeiras tem bons números atuando fora de casa. No entanto, os seus resultados estão sendo construídos no segundo tempo das partidas.

Este será o sexto e último embate do Verdão como visitante na primeira fase. Até aqui, o time de Abel Ferreira ainda não marcou na primeira etapa desses cinco primeiros.

Todos os seis gols do Alviverde fora de casa foram anotados no segundo tempo de seus jogos.

Palpite 3 - Palmeiras x São Paulo - Palmeiras não marcar no primeiro tempo: 1.55 na Betano.