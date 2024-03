Palpite São Paulo x Novorizontino - Campeonato Paulista - 17/3/24

Pelo jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo recebe o time do Novorizontino.

O confronto acontece no dia 17 de março (domingo), no Morumbis, em São Paulo. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Método de classificação São Paulo no tempo regulamentar 1.53 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.12 na Betano Jogador a marcar Luciano a qualquer momento 2.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo decide a vaga em casa

O Tricolor Paulista, um dos principais candidatos ao título deste estadual, conseguiu terminar a primeira fase ostentando a terceira melhor campanha geral, dessa forma, decide a vaga para as semifinais no Morumbis.

O Novorizontino, por sua vez, também apresentou uma campanha consistente, e chega para este duelo com muita confiança, sabendo que tem totais condições de surpreender.

Contudo, além do fator casa, o São Paulo tem um elenco muito mais forte na maioria dos setores do campo, como, por exemplo, Arboleda na zaga, Lucas e James Rodríguez no meio, e Luciano no ataque.

Palpite 1 - São Paulo x Novorizontino - São Paulo classifica no tempo regulamentar: 1.53 na Betano.

Dois ataques potentes

No Campeonato Paulista, foram realizadas até aqui 96 partidas (oito jogos em cada uma das doze rodadas). Nelas, houve um total de 211 gols marcados (média de 2,19 por partida).

Apenas o São Paulo contribuiu para essa estatística com 20 gols marcados. Sendo assim, a equipe do Morumbi apresenta uma média de 1,66 por jogo, ou seja: marca ao menos um por partida.

Do lado do Novorizontino, a média também indica pelo menos um gol por rodada, visto que foram às redes em 16 ocasiões. Dessa forma, a perspectiva para que ambos marquem gols fica bastante evidente.

Palpite 2 - São Paulo x Novorizontino - Sim para ambos marcam: 2.12 na Betano.

Luciano é o terceiro maior goleador do São Paulo no século

Calleri saiu de campo lesionado na partida anterior do São Paulo, quando o time conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Ituano. Embora a lesão seja “simples”, o atleta pode iniciar essa partida no banco, o que daria espaços para Luciano.

O camisa dez do São Paulo, que anotou gol diante da equipe de Itu, se tornou naquela ocasião o terceiro jogador com mais gols vestindo a camisa do São Paulo no Século XXI.

Com 70 gols, Luciano fica apenas atrás de Rogério Ceni (112) e Luís Fabiano (212). Esses números deixam claro que o jogador é decisivo e que pode ser mais uma vez fundamental para o Tricolor.

Palpite 3 - São Paulo x Novorizontino - Luciano marca a qualquer momento: 2.70 na Betano.