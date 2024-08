Palpite São Paulo x Nacional-URU - Copa Libertadores - 22/8/24

Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um embate que promete alta intensidade: o São Paulo encara o Nacional, do Uruguai.

O compromisso entre esses times está marcado para quinta-feira (22), às 19h, no estádio MorumBis, localizado em São Paulo. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.61 na bet365 Total de chutes de jogador Lucas mais de 0,5 1.40 na bet365 Gols no primeiro tempo São Paulo pelo menos 1 1.83 na bet365

O São Paulo contará com um MorumBis lotado

A 'torcida que conduz' vem empurrando o Tricolor para grandes feitos. Com uma média superior a 40.000 torcedores por partida em casa, não faltará apoio vindo das arquibancadas para o São Paulo.

O time comandado por Zubeldía está invicto na Libertadores deste ano quando atua como mandante. Em três jogos foram duas vitórias e um empate.

Enquanto isso, do outro lado, o Nacional do Uruguai, em quatro jogos como visitante (considerando a pré-Libertadores), perdeu três e venceu apenas uma vez. Sendo assim, vemos os paulistas como favoritos.

Palpite 1 - São Paulo x Nacional-URU - São Paulo vence: 1.61 na bet365.

Lucas tem arriscado muito

A temporada de Lucas Moura tem sido empolgante, tanto que é comum ver seu nome na mídia sendo relacionado com possíveis convocações para a Seleção Brasileira.



O camisa sete do Soberano, nesta temporada, já conseguiu marcar 9 gols em 29 partidas, além de ter contribuído com 6 assistências.

Imaginando um cenário no qual o Nacional jogue recuado, acreditamos que jogadores que vem de trás, como Lucas Moura, terão chances de finalização de longa e média distância.

Palpite 2 - São Paulo x Nacional-URU - Lucas mais de 0,5 chutes a gol: 1.40 na bet365.

Tricolor terá pressa para marcar

O São Paulo tem um elenco muito mais competitivo e robusto que a equipe do Nacional. Ainda, por atuar em casa, o Tricolor é certamente o grande favorito.

Considerando que o Nacional deva jogar recuado para explorar contra-ataques, na tentativa de segurar o empate, o São Paulo, por outro lado, deve impor um forte ritmo nos minutos iniciais.

Caso demore muito para marcar, o Tricolor pode começar a ficar desesperado, por isso não será nenhuma surpresa se a equipe paulista começar em alta intensidade buscando o gol nos minutos iniciais.

Palpite 3 - São Paulo x Nacional-URU - São Paulo mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 1.83 na bet365.