Palpite São Paulo x Mirassol - Campeonato Paulista - 05/02/25

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo, jogando em casa, recebe o Mirassol.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (5 de fevereiro), às 19h30, no MorumBis, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 1.98 na Superbet Gols nos dois tempos Sim/Não Sim 1.90 na Superbet

Dois times com bons inícios de temporada

O São Paulo, líder do Grupo C com 10 pontos e um jogo a menos, recebe o Mirassol, vice-líder do Grupo A com 15 pontos.

As duas equipes atravessam um momento empolgante, sendo assim, podemos imaginar uma partida de extremo equilíbrio entre esses times.

O Tricolor do Morumbi, ainda que tenha sido derrotado pelo Santos na rodada passada, é forte atuando em casa e não deve perder este duelo frente ao Mirassol.

Palpite 1 - São Paulo x Mirassol - Empate: 3.40 na Superbet.

Mirassol tem o melhor ataque do campeonato

O time do interior do estado se destaca positivamente como o dono do melhor setor ofensivo: foram 15 gols em seis jogos realizados.

No entanto, além do bom ataque, o Mirassol já foi vazado seis vezes, o que indica que, na média, costuma marcar e sofrer gol em todos os jogos.

Do outro lado, o mesmo acontece com o São Paulo. Os comandados de Zubeldía marcaram 7 vezes e sofreram 5 gols em cinco partidas disputadas.

Palpite 2 - São Paulo x Mirassol - Sim para ambos marcam: 1.98 na Superbet.

Gols são esperados nos dois tempos de jogo

Sendo times que costumam marcar e sofrer ao menos um gol durante seus jogos, é esperado que tanto no primeiro quanto no segundo tempo, haja gols.

O Soberano, em seus dois jogos mais recentes, contra Santos e Portuguesa, viu isso acontecer, com tentos marcados nas duas etapas.

Do lado do Mirassol isso também vem sendo comum, uma vez que aconteceu em cinco dos seis jogos do time neste campeonato.

Palpite 3 - São Paulo x Mirassol - Sim para gols em ambos os tempos: 1.90 na Superbet.