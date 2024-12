Palpite São Paulo x Juventude - Campeonato Brasileiro - 4/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, São Paulo e Juventude se encontram para realizar uma partida importante na luta dos gaúchos contra o rebaixamento.

Pela 37ª rodada do Brasileirão, São Paulo e Juventude se encontram para realizar uma partida importante na luta dos gaúchos contra o rebaixamento.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (4 de dezembro), às 20h, no Estádio MorumBis, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.80 na Parimatch Jogador a marcar Luciano a qualquer momento 3.10 na Parimatch Gols Mais/Menos São Paulo mais de 1,5 2.00 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Tricolor Paulista faz seu último jogo no MorumBis em 2024

O Time da Fé fará nesta partida seu último jogo oficial do ano no MorumBis, então, evidentemente, querem fechar este ciclo em grande estilo.

O São Paulo, é importante lembrar, é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, em 18 jogos foram 12 vitórias, três empates e três derrotas.

A equipe do Juventude, por outro lado, é o terceiro pior visitante do Brasileirão, em 18 compromissos foram 6 empates, 10 derrotas e apenas dois triunfos.

Palpite 1 - São Paulo x Juventude - São Paulo vence: 1.80 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Juventude pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Luciano é o artilheiro do time na competição

O Camisa 10 do São Paulo, ao lado de Lucas Moura, é o artilheiro do Tricolor na competição, ambos os atletas marcaram dez gols.

Na temporada como um todo, Luciano conseguiu marcar 17 gols, na média ele leva 223 minutos até que consiga marcar um tento, algo como dois jogos e um meio tempo.

Para reforçar esse palpite, vale mencionar que o Juventude foi vazado em todos os seus 12 jogos mais recentes.

Palpite 2 - São Paulo x Juventude - Luciano marca a qualquer momento: 3.10 na Parimatch.

São Paulo é muito forte em casa

Notamos que a defesa do Juventude é a pior do campeonato, tendo sofrido 57 gols em 36 partidas (média de 1,58).

Por outro lado, o São Paulo, considerando todos os mandantes, é o terceiro time que mais balança as redes. Em 18 jogos foram 30 gols: média de 1,66.

Ainda, no histórico do confronto, em 27 jogos, o time paulista marcou 47 tentos, estabelecendo uma média que corresponde ao nosso palpite, sendo de 1,74.

Palpite 3 - São Paulo x Juventude - São Paulo mais de 1,5: 2.00 na Parimatch.