Palpite São Paulo x Guarani - Campeonato Paulista - 23/01/25

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Tricolor recebe o Bugre para uma importante partida do estadual.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (23 de janeiro), às 19h30, no MorumBis, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.50 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 2.30 na KTO Resultado primeiro tempo Empate 2.15 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Tricolor tem um histórico favorável neste duelo

Em 164 jogos diretos entre esses times, o São Paulo venceu 78 vezes, o Guarani 35 (menos que a metade de triunfos do Soberano) e houve 51 empates.

Contudo, quando o São Paulo joga em casa, o retrospecto é ainda melhor: em 83 jogos entre as duas equipes, foram 14 vitórias do Guarani, 28 empates e 41 triunfos do São Paulo.

Sendo assim, considerando o retrospecto e o fator casa, o time do Morumbi surge como favorito para vencer este duelo.

Palpite 1 - São Paulo x Guarani - São Paulo vence: 1.50 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Guarani pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Ambos devem buscar o gol

Ainda que o São Paulo demonstre pouca efetividade ofensiva ao considerar este início de temporada, acreditamos que ambos os times possam marcar.

Afinal, olhando novamente para o histórico do embate entre esses times, podemos observar que os últimos quatro encontros tiveram gol dos dois lados.

Outro ponto relevante é que o São Paulo busca sua primeira vitória no ano, e suas idas ao ataque podem gerar contra-ataques para o Guarani.

Palpite 2 - São Paulo x Guarani - Sim para ambos marcam: 2.30 na KTO.

O primeiro tempo pode ser mais equilibrado

Considerando os amistosos de pré-temporada contra Cruzeiro e Flamengo, e o jogo contra o Botafogo-SP pelo Paulistão, o São Paulo empatou todos os seus compromissos em 2025.

Do outro lado, o Guarani, em dois jogos no estadual, empatou uma vez no campeonato, contra a Inter de Limeira, fora de casa.

Considerando que o time de Campinas deva considerar um bom resultado empatar fora de casa contra um gigante do estado, o primeiro tempo pode terminar com igualdade no placar.

Palpite 3 - São Paulo x Guarani - Empate no primeiro tempo: 2.15 na KTO.