Palpite São Paulo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 17/7/24

Pela 17ª rodada do Brasileirão 2024, o São Paulo recebe o time do Grêmio nesta quarta-feira (17), às 19h, no MorumBis, em São Paulo.

Confira, portanto, os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.65 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.05 na Betano Placar exato 2 a 1 8.50 na Betano

São Paulo muito forte no MorumBis

Pelo Campeonato Brasileiro deste ano, o Tricolor Paulista realizou oito jogos em seu estádio. Desses, venceu cinco, empatou um e perdeu apenas duas vezes.

Por outro lado, o Tricolor Gaúcho é o segundo pior visitante da competição, tendo perdido cinco jogos realizados fora de casa e alcançado um empate.

Considerando esses dados e o que ambos os times vêm demonstrando recentemente na liga, o São Paulo é o favorito para triunfar.

Palpite 1 - São Paulo x Grêmio - São Paulo vence: 1.65 na Betano.

Ambos precisam dos três pontos

Os comandados de Zubeldía vão a campo nesta décima sétima rodada com um objetivo claro: retornar ao G-4 do Brasileirão.

Do outro lado, o time de Renato Gaúcho precisa vencer para ficar um pouco mais próximo de se afastar da zona do rebaixamento do campeonato.

Com esses sintomas somados ao fato de que em cinco dos últimos seis jogos do São Paulo ambos os times marcaram, acreditamos que novamente os dois times podem balançar as redes no duelo.

Palpite 2 - São Paulo x Grêmio - Sim para ambos marcam: 2.05 na Betano.

São Paulo tem tido repetições em seus resultados

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o resultado de 2 a 1 foi o placar mais comum em jogos do São Paulo, tendo se repetido em seis oportunidades.

Inclusive, esse placar esteve presente em três dos cinco jogos mais recentes dos paulistas.

Dessa forma, por acreditar em um São Paulo favorito, mas que tende a deixar espaços para que o adversário também marque, acreditamos que o resultado 2 a 1 para os mandantes pode ser um palpite interessante.

Palpite 3 - São Paulo x Grêmio - Placar exato São Paulo 2 a 1: 8.50 na Betano.