Palpite São Paulo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 20/9/23

O Tricolor Paulista vive semana decisiva, com os dois jogos da final da Copa do Brasil, mas entre as partidas contra o Flamengo, o time de Dorival Júnior recebe o Fortaleza pela 24ª rodada do Brasileirão.

Para o Fortaleza esta partida vale se estabelecer cada vez mais entre os postulantes a uma vaga direta na próxima Libertadores da América, em meio a ascensão recente do time de Juan Pablo Vojvoda.

Tricolor Paulista deve ir a campo sem vários titulares

Neste ponto da temporada, sem vencer um título nacional em tanto tempo, o Tricolor Paulista tem seu foco na Copa do Brasil, na qual carrega a vantagem de uma vitória sobre o Flamengo no primeiro jogo da final, por 1-0.

Esta concentração na Copa do Brasil vem se refletindo negativamente no Campeonato Brasileiro, no qual o São Paulo não vence há sete rodadas. Foram quatro derrotas e três empates neste período.

Em vários destes jogos o São Paulo poupou algumas peças ou até o time titular completo. Nesta quarta-feira (20), a história não deve ser muito diferente, com Dorival Júnior tentando minimizar riscos para domingo (24).

Fortaleza não sofre dois gols em mesma partida há quase dois meses

Esta sequência positiva do Tricolor de Aço, que conquistou 12 dos últimos 15 pontos que disputou, conta e beneficia muito do seu bom desempenho defensivo.

Analisando todas as competições, o Fortaleza não sofre mais de um gol no mesmo jogo desde que foi derrotado por 3-0 pelo Bragantino, em julho.

Para os donos da casa, a última partida na qual o São Paulo conseguiu marcar pelo menos dois gols no mesmo jogo neste Brasileirão, foi também em julho. Na ocasião, o time derrotou o Santos por 4-1.

Muitos empates em confrontos recentes

Fortaleza e São Paulo se enfrentaram no primeiro turno lá na Arena Castelão, com a partida terminando em um empate sem gols. Aquele resultado foi o terceiro empate nos últimos quatro jogos entre estas equipes.

Corroborando a expectativa de igualdade pelo menos no início deste jogo, nas duas últimas partidas do São Paulo no Morumbi, o placar ficou em empate, indo para o intervalo.

Foi assim na volta das quartas da Sul-Americana contra a LDU, que terminou com uma vitória por 1-0 do Tricolor Paulista com gol já marcado perto do fim da partida, e também no empate sem gols com o Botafogo.

