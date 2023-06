Palpite São Paulo x Fluminense – Campeonato Brasileiro – 1/7/2023

Saiba os melhores palpites para o jogo São Paulo x Fluminense, no Brasileirão.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o São Paulo e o Fluminense, referente à rodada 13 do Brasileirão Série A, este sábado.

Fluminense vence: 3,30 na bet365

3,30 na bet365 Ambas as equipes marcam - Sim: 1,80 na bet365

1,80 na bet365 Mais de 2,5 gols: 2,07 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Flu motivado

O Fluminense chega a esse jogo motivado pelos recentes bons resultados, não perde há quatro jogos no Brasileirão. O time carioca está também a um ponto do top 4 da tabela, que permite o acesso à Copa Libertadores.

Na sua frente estão Palmeiras e Flamengo com apenas mais um ponto, Grêmio com mais dois e o Botafogo lidera com mais nove que o Flu.

Tudo isto dá ao time de Fernando Diniz a motivação extra de derrotar os paulistas que atravessam uma fase menos boa.

Palpite 1 - São Paulo x Fluminense – Fluminense vence: 3,30 na bet365.

São Paulo vai brigar

O Tricolor Paulista começou bem a temporada, mas três derrotas nos últimos quatro jogos na Série A jogaram o time do terceiro lugar para o 11º.

Felizmente para os paulistas, as coisas na Copa Sul-Americana estão correndo bem, se qualificaram para as oitavas de final em primeiro lugar do Grupo D com cinco vitórias e um empate.

Jogando em casa, o São Paulo não vai entregar o jogo e esperamos uma briga forte pelos três pontos, assim como gols de ambos os times que têm elencos de qualidade.

Palpite 2 - São Paulo x Fluminense – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,80 na bet365.

Jogo será equilibrado

Sim, esperamos gols, mas não esperamos que um ou outro time dominem por completo, esperamos um jogo emocionante com briga até ao fim.

O Flu estará melhor e isso pode ser importante, o São Paulo tem vacilado contra times mais fortes e este sábado acreditamos que isso pode voltar a acontecer.

O nosso palpite para o resultado correto é de 2-1 para o Fluminense.

Palpite 3 - São Paulo x Fluminense – Mais de 2,5 gols: 2,07 na bet365.