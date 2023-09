Palpite São Paulo x Flamengo - Copa do Brasil - 24/9/23

Confira os palpites para apostar em São Paulo x Flamengo, na final da Copa do Brasil, neste domingo.

O Tricolor Paulista deu um excelente primeiro passo rumo ao tão sonhado troféu de campeão da Copa do Brasil, mas agora precisa terminar o serviço em casa.

A primeira partida no Rio de Janeiro terminou com a equipe visitante derrotando o Mengão por 1-0, e agora a final será decidida em São Paulo.

Nossos especialistas em apostas reuniram alguns dos melhores palpites para apostar na grande final:

Aposta Palpite Odd Vencedor do título São Paulo no tempo regulamentar 1.42 na Betano Mais/menos gols Menos de 2.5 gols 1.55 na Betano Time não marca gols Flamengo para não marcar 2.52 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Oferta para futebol na Lance Betting

Neste fim de semana, a Lance Betting está com uma oferta interessante para fãs de apostas em futebol. Para participar, é necessário fazer duas apostas de R$10 ou mais nas principais competições de futebol (odds mín. de 1.50). Assim, o apostador ganha uma Aposta Grátis de R$10 para usar em outra aposta Ao Vivo de qualquer evento!

As apostas participantes devem ser feitas em qualquer mercado de Ao vivo Futebol, com em odds mínimas de 1,50, nas seguintes competições:

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

Premier League

La Liga

Ligue 1

Italia Serie A

Bundesliga

Confira os detalhes da promoção na Lance Betting.

Morumbi tem servido como fortaleza

A campanha do São Paulo nesta Copa do Brasil envolveu grandes confrontos, contra os seus dois principais rivais. Para chegar até esta decisão, o Tricolor Paulista teve de passar por Palmeiras e Corinthians.

A equipe de Dorival Júnior chegou até aqui, muito por seu desempenho em grandes jogos no Morumbi. O São Paulo venceu as últimas quatro partidas eliminatórias que realizou como mandante, duas pela Sul-Americana, e duas pela Copa do Brasil.

Contra o Palmeiras, o Tricolor Paulista abriu vantagem no jogo de ida das quartas, vencendo por 1-0.

Recebendo o Corinthians na volta da semifinal, quando precisava de uma vitória por dois gols para não depender dos pênaltis, novamente o Tricolor fez o dever de casa, ganhando por 2-0.

Palpite 1 - São Paulo x Flamengo - (Vencedor do Título) São Paulo no tempo regulamentar: 1.42 na Betano.

Retrospecto de poucos gols em jogos do São Paulo

Nestas partidas eliminatórias, nas quais Dorival Júnior tem usado a sua equipe principal, diferentemente do Brasileirão, o São Paulo vem protagonizando jogos com poucos gols.

Nos últimos quatro duelos eliminatórios no Morumbi, nenhuma partida teve três ou mais gols. Todas terminaram em vitória do Tricolor Paulista.

Palpite 2 - São Paulo x Flamengo - Menos de 2.5 gols: 1.55 na Betano.

Rubro-Negro vive seca de gols

O Flamengo chega no segundo jogo desta decisão precisando obrigatoriamente balançar as redes múltiplas vezes para ser campeão no tempo regulamentar.

Analisando o que esta equipe vem produzindo recentemente, o cenário está longe do ideal. O Mengão passou em branco em quatro de suas últimas cinco partidas.

Para piorar ainda mais as coisas, o São Paulo não sofreu gols em seus quatro últimos jogos eliminatórios no Morumbi, com duas vitórias por 2-0, e outras duas por 1-0.

Palpite 3 - São Paulo x Flamengo - Flamengo para não marcar: 2.52 na Betano.