Palpite São Paulo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Saiba os melhores palpites para as apostas em São Paulo x Flamengo, na última rodada do Brasileirão.

O Flamengo entra na última rodada ainda sem ter garantido o seu lugar direto na fase de grupos da Libertadores.

Para não depender de outros resultados, o Mengão deve vencer o Tricolor Paulista no Morumbi, e com isso carimba no mínimo a terceira colocação na competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 2.22 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Pedro 2.80 na Betano Total de gols no 1º tempo Pelo menos um 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Mengão é visitante indigesto

O Flamengo tem números interessantes como visitante na temporada, incluindo triunfos em nove dos 18 jogos que realizou fora de casa.

Em suas duas partidas mais recentes longe do Maracanã, o Rubro-Negro Carioca venceu Fortaleza e América-MG, marcando cinco gols e não sofrendo nenhum.

Contudo, deve ser feito uma ressalva de que em um destes jogos o Mengão teve, sim, o apoio maciço de sua torcida, quando o América-MG mandou o jogo em Uberlândia.

Do outro lado, o São Paulo só venceu um de seus últimos cinco jogos, e empatou com o Cuiabá em seu último jogo em casa.

Palpite 1 - São Paulo x Flamengo - Vitória do Flamengo: 2.22 na Betano.

Pedro termina bem a temporada

O centroavante do Mengão tem sido parte instrumental nos últimos triunfos de sua equipe.

Pedro marcou na vitória da última rodada contra o Cuiabá por 2-1, e também fez um dos três gols no triunfo contra o América-MG na 35ª rodada.

No confronto do primeiro turno contra o São Paulo, que terminou em empate por 1-1, Pedro foi quem marcou o gol do Mengão.

Palpite 2 - Flamengo x São Paulo - Pedro marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.

Fla balança as redes cedo

Em suas últimas vitórias, o Flamengo de Tite abre o marcador ainda na etapa inicial.

O Fla anotou os seus dois gols na vitória contra o Cuiabá ainda no primeiro tempo.

Na vitória anterior diante do América-MG, o Mengão fez seu primeiro gol ainda na etapa inicial.

Palpite 3 - São Paulo x Flamengo - Pelo menos um gol no 1º tempo: 1.50 na Betano.