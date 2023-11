Palpite São Paulo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 2/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em São Paulo x Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro 2023.

Neste confronto da 31ª rodada do Brasileirão, o São Paulo recebe o Cruzeiro. O confronto acontece no dia 2 de novembro (quinta-feira), no Morumbi, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.85 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.72 na Betano Equipe com mais cartões São Paulo 2.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Registre-se com o código promocional Betano

Saiba como funciona o código bônus bet365

Crie sua conta com o código Stake

São Paulo é um ótimo mandante

Ainda que o Tricolor Paulista continue sem vencer nenhuma partida como visitante nesse Campeonato Brasileiro, a equipe, no entanto, vem sendo muito eficiente quando atua diante de seu torcedor.

O time comandado por Dorival Junior, jogando no Morumbi, conquistou 32 pontos, provindos de dez vitórias, três derrotas e dois empates.

O Cruzeiro, por sua vez, tem sido um bom visitante, tendo conquistado, inclusive, mais pontos como visitante (20) do que como mandante (17). Contudo, para essa partida em específico, o Tricolor tem certo favoritismo.

Palpite 1 - São Paulo x Cruzeiro - São Paulo vence: 1.85 na Betano.

Apenas um time marcou nos últimos confrontos diretos

As duas equipes já se enfrentaram 46 vezes ao longo da história. Dessas, o Tricolor venceu 21 vezes, enquanto a Raposa triunfou em 14 oportunidades e houve ainda outros 11 empates.

Desses jogos registrados, vamos destacar os quatro últimos: em todas essas partidas apenas uma equipe marcou gols, sendo três vitórias cruzeirenses por 1 a 0 e uma vitória do São Paulo, por 2 a 0.

Ainda, desses 46 jogos, 23 terminaram com apenas uma equipe ou nenhuma marcando, ou seja, 50% das partidas. Além disso, dos cinco últimos jogos do Soberano, apenas um ou nenhum time marcou em quatro ocasiões.

Palpite 2 - São Paulo x Cruzeiro - Não para ambos marcam: 1.72 na Betano.

São Paulo tem recebido muitos cartões

Nas estatísticas do Brasileirão, quando o assunto é advertências, o São Paulo aparece na frente do Cruzeiro. Afinal, o time do Morumbi ocupa a oitava posição neste ranking, enquanto seus adversários aparecem na décima quarta.

Trazendo os números, o time comandado por Dorival Júnior foi punido com cartões em 91 vezes, sendo 87 amarelos e 4 vermelhos. A equipe de Zé Ricardo, por sua vez, recebeu 81, divididos em 78 amarelos e 3 vermelhos.

Ainda, vale mencionar que na última vez que essas equipes tiveram seus caminhos cruzados, o Tricolor recebeu três amarelos. Enquanto o Cruzeiro foi advertido com apenas 1.

Palpite 3 - São Paulo x Cruzeiro - São Paulo recebe mais cartões: 2.60 na Betano.