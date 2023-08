Palpite São Paulo x Corinthians - Copa do Brasil - 16/8/23

Neste duelo válido pela segunda partida das semifinais, o São Paulo, derrotado no primeiro jogo, recebe o Corinthians.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para este Majestoso, que definirá quem avança para a grande final da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.65 na Betano Mais/menos cartões Mais de 0,5 cartões vermelhos 3.00 na Betano Time a se qualificar Corinthians se qualifica nos pênaltis 6.10 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

São Paulo faz o jogo do ano em busca de seu título inédito

Ainda que o Corinthians apareça com uma sequência de onze jogos sem ser derrotado (oito vitórias e três empates), o São Paulo, que joga em casa, pode ter uma vantagem. Isso porque este jogo conta com torcida única e os são paulinos prometem lotar o Morumbi mais uma vez.

Porém, obviamente, o jogo será resolvido dentro das quatro linhas. E como o São Paulo poupou seus principais atletas no seu jogo anterior pelo Brasileirão, quando empatou por 1 a 1 com o Flamengo, terá boa parte de seus atletas descansados. E outro ponto positivo é que Lucas estará à disposição de Dorival Junior.

O Corinthians, por sua vez, usou boa parte de seu time titular contra o Coritiba pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. E, na ocasião, venceu por 3 a 1. Há ponto negativo para o Timão. Diferentemente da primeira partida, quando venceu o Tricolor por 2 a 1, dessa vez, não poderá contar com o artilheiro do time na temporada, Roger Guedes, negociado com o Al-Rayyan.

Palpite 1 - São Paulo x Corinthians - São Paulo vence: 1.65 na Betano.

Raphael Claus apita o Majestoso

Jogos dessa magnitude costumam ser bem pegados, com muitas faltas e também reclamações. Somando o momento atual do campeonato, que vale vaga na final, ao fato de que a partida envolve dois rivais, os sintomas de um jogo duro ficam ainda mais evidentes.

E, como sabemos, Luciano, na partida anterior, inflamou ainda mais este clássico ao chutar a bandeirinha de escanteio na Neo Química Arena durante a comemoração de seu gol. Algo que incendiou as discussões e polêmicas durante toda a semana seguinte.

Com isso, visando que o time que estiver perto de ser eliminado não terá “mais nada a perder”, faltas mais duras ou reclamações mais concisas para cima de Claus, arbitro da partida, poderão ser visíveis. Ainda, é válido mencionar que o Timão teve 25 jogos apitados por Claus, desses houve 76 amarelos e quatro vermelhos para o Corinthians.

Palpite 2 - São Paulo x Corinthians - mais de 0,5 cartões vermelhos: 3.00 na Betano.

Corinthians passou de todas as rodadas anteriores nos pênaltis

O Corinthians entrou na disputa da Copa do Brasil na Terceira Fase. E em seu primeiro compromisso, teve o Remo como adversário. Na ocasião perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo, ambos com o resultado de 2 a 0. Nos pênaltis, se classificou ao marcar 5 a 4.

Nas oitavas de final, o adversário foi o Atlético-MG. E novamente 2 a 0 nos dois jogos, com uma vitória e uma derrota. Nas cobranças de pênaltis, garantiu a classificação ao superar o Galo por 3 a 1.

Já nas quartas de final, a classificação por pênaltis veio contra o América-MG. Primeiro, o Corinthians perdeu, fora de casa, por 1 a 0. Depois venceu em Itaquera por 3 a 2. Já nas cobranças de penalidade, mais uma vez triunfou, marcando 3 a 1 e chegando assim até as semifinais do torneio.

Palpite 3 - São Paulo x Corinthians - Corinthians se classifica nos pênaltis: 6.10 na Betano.