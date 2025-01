Palpite São Paulo x Corinthians - Campeonato Paulista - 26/01/25

Um dia após esses dois times definirem o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, São Paulo e Corinthians se enfrentarão no MorumBis.

Confira os nossos palpites para o Majestoso válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.



Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do São Paulo 2.32 na KTO Total de gols Menos do que 2.5 1.61 na KTO Total de chutes a gol de um jogador Yuri Alberto ter mais do que 0.5 1.70 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Retrospecto recente favorece o Tricolor Paulista

São Paulo e Corinthians se enfrentaram em três ocasiões na temporada passada, com duas vitórias favorecendo o Tricolor Paulista e um empate.

Talvez mais até do que esses números, deve-se considerar a raridade de uma vitória do visitante nesse confronto.

Desde o início de 2018, foram realizados 28 confrontos entre Corinthians e São Paulo e apenas dois terminaram com triunfo do time atuando fora de casa.



Palpite 1 - São Paulo x Corinthians - Vitória do São Paulo ou empate: 2.32 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Corinthians pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para este confronto ainda não estavam disponíveis no momento da redação. Pesquise diretamente no site da KTO.

São Paulo ainda não sofreu gols no Paulistão

O Tricolor Paulista tem apenas dois jogos no Campeonato Estadual, pois estava realizando amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos contra Cruzeiro e Flamengo.

Nessas duas partidas oficiais, o São Paulo ficou no empate fora de casa com o Botafogo-SP e bateu o Guarani em seus domínios.

No lado ofensivo do São Paulo, o desempenho ainda não é dos melhores, anotando apenas um gol nesses dois jogos.



Palpite 2 - São Paulo x Corinthians - Menos do que 2.5 gols: 1.61 na KTO.

Yuri Alberto deve retornar ao time titular neste final de semana

O camisa 9 do Timão atuou por 76 minutos na vitória da segunda rodada contra o Velo Clube e acertou um chute no alvo.

Yuri foi poupado do compromisso mais recente do Corinthians, com Ramón Díaz rodando o elenco no início do ano conforme o esperado.

Devendo voltar ao time titular neste domingo (26), Yuri vem embalado por uma temporada de 2024 na qual foi o artilheiro da Série A e teve uma média de finalizações no alvo de 1.3, com 2.8 chutes por partida.

Palpite 3 - São Paulo x Corinthians - Yuri Alberto ter pelo menos um chute no alvo: 1.70 na KTO.