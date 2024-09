Palpite São Paulo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 29/09/24

Eliminado da Libertadores e apenas com o Brasileirão para esse fim de temporada, o Tricolor Paulista enfrenta o Timão no Mané Garrincha.

Confira os nossos palpites para o duelo Majestoso, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 2.40 na Superbet Total de gols Mais de 1.5 1.57 na Superbet Um de dois jogadores a marcar Jonathan Calleri ou Luciano 2.07 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Domínio recente do Tricolor Paulista

Por anos o Corinthians levou a melhor nesse duelo, porém as coisas mudaram e é o Tricolor Paulista que tem se dado bem ultimamente.

O São Paulo receberá o Corinthians colocando à prova sua série de quatro jogos sem perder o Majestoso, possuindo três vitórias e um empate.

O retrospecto do Timão como longe de seus domínios segue como um problema na Série A, a equipe alvinegra venceu apenas um de 14 jogos fora de casa.

Palpite 1 - São Paulo x Corinthians - Vitória do São Paulo: 2.40 na Superbet.

Majestoso tem trazido muitos gols

Contrariando a expectativa de jogos amarrados sempre com a tensão da rivalidade, São Paulo e Corinthians andam realizando jogos sem falta de gols.

Tendo se enfrentado sete vezes desde o início da temporada passada, Timão e Tricolor Paulista proporcionaram um total de 20 gols nessas partidas.

Em cada um desses sete jogos foram marcados no mínimo dois gols, o último duelo terminou em empate por 2-2 na Neo Química Arena.

Palpite 2 - São Paulo x Corinthians - Mais de 1.5 gols; 1.57 na Superbet.

Luciano pode voltar ao time titular

Artilheiro do São Paulo com oito gols no Brasileirão, Luciano foi reserva contra o Botafogo pela Libertadores, mas entrou logo na etapa inicial quando o Tricolor Paulista enfrentava problemas.

Combinados, Luciano e Calleri marcaram 13 dos 35 gols do Tricolor Paulista no Brasileirão e são os autores dos gols mais recentes da equipe, Luciano na derrota por 3-1 para o Inter e Calleri no empate com o Fogão por 1-1.

Calleri marcou ambos os gols da vitória do Tricolor Paulista na última vez que o São Paulo bateu o Corinthians pelo Brasileirão.

Palpite 3 - São Paulo x Corinthians - Luciano ou Jonathan Calleri marcar: 2.07 na Superbet.