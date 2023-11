Palpite São Paulo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 8/11/23

Saiba os melhores palpites para São Paulo x Bragantino, em confronto da 33ª rodada do Brasileirão 2023.

Neste confronto da 33ª rodada do Brasileirão, o São Paulo recebe o Bragantino. O confronto acontece no dia 8 de novembro (quarta-feira), na Vila Belmiro, no litoral de São Paulo.

Portanto, nossos especialistas apresentam os melhores palpites para este jogo, que se mostra como crucial para os objetivos das duas equipes neste fim de temporada. Veja agora!

Aposta Palpite Odd Evolução do jogo Bragantino marca primeiro e vence 3.15 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 0,5 no primeiro tempo 1.50 na Betano Pênalti concedido Sim/Não Sim 3.20 na Betano

Bragantino embalado

O Massa Bruta segue vivo na disputa pelo título nacional, enquanto o São Paulo, de certa forma, já alcançou seu principal objetivo na temporada ao vencer a Copa do Brasil.

Dessa forma, o time de Bragança precisa muito mais dos três pontos do que o Tricolor Paulista, que apesar de já estar garantido na Libertadores, não afastou definitivamente as chances de rebaixamento.

Contudo, o que nos faz acreditar num triunfo do Bragantino se dá ao fato de que o São Paulo ganhou apenas um dos últimos sete jogos diretos: os outros resultados foram quatro vitórias do Bragantino e dois empates.

Palpite 1 - São Paulo x Bragantino - Bragantino marca primeiro e vence: 3.15 na Betano.

Bragantino tentará resolver no primeiro tempo

No histórico geral do confronto, o São Paulo conseguiu marcar 78 gols em 51 jogos contra o Bragantino (média de 1,53 por partida). Já o RB marcou 51 em 51 jogos (média exata de um gol por partida).

Assim, além do histórico do confronto indicar que essa será uma disputa com gols, vale mencionar também que o Bragantino marcou pelo menos um gol no primeiro tempo nos seus últimos oito jogos.

Além disso, outro dado que reforça esse palpite, é que o Massa Bruta também foi a primeira equipe a alterar o marcador em seus últimos quatro jogos atuando na condição de visitante, como é o caso diante do Tricolor.

Palpite 2 - São Paulo x Bragantino - Mais de 0,5 gol no primeiro tempo: 1.50 na Betano.

Quase metade dos jogos do São Paulo tiveram penalidades

Esta edição do Brasileirão conta com 101 penalidades em 314 partidas, ou seja, uma média de 0,32 pênaltis por jogo.

Das 101 penalidades, foram 79 gols e 22 chances desperdiçadas, representando uma taxa de aproveitamento de 78,2%.

No quesito penalidades a favor, o Tricolor Paulista ocupa a terceira posição, ficando atrás apenas de Coritiba e Flamengo. O São Paulo, vale ressaltar, teve sete penalidades assinaladas a seu favor e oito contra, ou seja: 48,39% de seus jogos teve a marcação de pênalti.

Palpite 3 - São Paulo x Bragantino - Sim para haver um pênalti no jogo: 3.20 na Betano.