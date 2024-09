Palpite São Paulo x Botafogo - Libertadores - 25/9/24

Pelo jogo de volta das quartas de final, um duelo brasileiro: o São Paulo enfrenta a equipe do Botafogo.

O compromisso entre esses times está marcado para quarta-feira (25 de setembro), às 21h30, no Estádio MorumBis, localizado em São Paulo. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.65 na Superbet Time para classificar São Paulo 1.78 na Superbet Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.37 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

MorumBis é um dos estádios mais temidos em Libertadores

O Tricolor Paulista é um dos times brasileiros mais tradicionais neste torneio continental de clubes. Não à toa é um tricampeão da América.

Nesta edição da Libertadores, o São Paulo tem se mostrado muito forte atuando em casa. Em quatro jogos nesta condição a equipe venceu três e empatou uma vez.

Com o fator casa ao seu favor, o Soberano, que será guiado por mais de 50 mil torcedores no estádio, deve impor seu ritmo sobre o Glorioso.

Palpite 1 - São Paulo x Botafogo - São Paulo vence: 2.65 na Superbet.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

São Paulo visa retornar a semifinal do torneio

O São Paulo esteve em uma semifinal de Libertadores pela última vez no ano de 2016, quando caiu para o Nacional da Colômbia, que se tornaria ali o campeão.

O Botafogo, por outro lado, não chega a uma semifinal de Liberta desde 1973. Sendo assim, fica evidente que eles precisam vencer a tradição são-paulina neste campeonato.

Analisando assim o fato do Tricolor ter o mando de campo e ser uma equipe tradicional no torneio, acreditamos nos paulistas como favoritos para se classificar.

Palpite 2 - São Paulo x Botafogo - São Paulo classifica: 1.78 na Superbet.

Pode ser um jogo de poucos gols

Além de não ter perdido nenhuma vez no MorumBis nesta Libertadores, o São Paulo também ostenta o fato de não ter sido vazado em casa.

Nas quatro partidas, os comandados de Zubeldía venceram três jogos pelo placar de 2 a 0, e em uma ocasião ficaram empatados por 0 a 0.

Embora esse confronto coloque frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da Libertadores, acreditamos que o sistema defensivo tricolor deve se sobressair.

Palpite 3 - São Paulo x Botafogo - Menos de 1,5 gols: 2.37 na Superbet.