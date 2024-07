Palpite São Paulo x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 24/7/24

Pela 19ª rodada do Brasileirão 2024, o São Paulo recebe o Botafogo em partida nesta quarta-feira (24) às 19h30, no MorumBis, em São Paulo.

Confira os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Chance Dupla Botafogo ou empate 1.70 na Betano Total de gols Mais/Menos Menos de 1,5 gols 2.80 na Betano Chutes a gol Lucas Moura mais de 0,5 1.61 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Botafogo em ótima fase

Isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que acumula sete jogos de invencibilidade, promete complicar a vida do Tricolor Paulista.

A equipe da Estrela Solitária, atualmente vem realizando atuações consistentes quando joga como visitante.

Inclusive, o Botafogo é o melhor visitante do campeonato. Em nove jogos nesta condição, o time carioca venceu cinco, empatou dois e foi derrotado em outras duas oportunidades.

Palpite 1 - São Paulo x Botafogo - Botafogo ou empate: 1.70 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Botafogo deve vencer o São Paulo ou a partida deve terminar em empate em jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Pode ser um jogo de muita cautela

As duas equipes precisam vencer: o São Paulo para retornar ao G-4 e o Botafogo para se distanciar ainda mais na ponta da tabela.

Contudo, embora ambos precisem dos três pontos, entendendo a complexidade da partida, o empate pode ser visto como um resultado positivo para as duas equipes.

Sendo assim, esperamos um jogo com poucos gols, tal como foi nos três jogos mais recentes do Botafogo, que a linha de gols ficou abaixo de 1,5.

Palpite 2 - São Paulo x Botafogo - Menos de 1,5 gols: 2.80 na Betano.

Lucas pode ser decisivo para os paulistas

O artilheiro do Tricolor Paulista no campeonato é o atacante Luciano, mas Lucas Moura também vem tendo seus momentos de glória.

O camisa sete do São Paulo conseguiu balançar as redes adversárias em quatro oportunidades nesse Brasileirão.

Por ser um jogador que costuma receber a bola de frente para o gol, e por ter bons arremates a média distância, acreditamos que ele pode ter espaços para chutar no gol do Botafogo.

Palpite 3 - São Paulo x Botafogo - Lucas mais de 0,5 chutes no gol: 1.61 na Betano.