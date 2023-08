Palpite São Paulo x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 19/8/23

Neste duelo que abre o segundo turno do Brasileirão, o Botafogo, líder isolado da competição, viaja para enfrentar o Tricolor Paulista, no Morumbi.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para este confronto importante da vigésima rodada do campeonato. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.10 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 gols 1.65 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 10 escanteios 1.98 na Betano

São Paulo vem numa crescente indiscutível

O Tricolor Paulista, recém-classificado para a final da Copa do Brasil, em que busca um título inédito, também está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Ou seja: é um time que vem se mostrando cada vez mais competitivo.

Contudo, o Botafogo não está no topo da tabela do Brasileirão à toa. Se o São Paulo vem de dois jogos com duas vitórias no Morumbi, o Fogão chega como dono da melhor campanha fora de casa, tendo alcançado 17 dos 27 pontos que disputou.

Assim, o que nos faz acreditar num triunfo do Tricolor tem muito a ver com a atmosfera que o clube vem vivenciado em jogos no Morumbi. E também com o encaixe que as novas contratações vem proporcionando ao elenco.

Palpite 1 - São Paulo x Botafogo - São Paulo vence: 2.10 na Betano.

Botafogo tem a melhor defesa do Brasileirão

Eficiente no ataque e consistente na defesa. O Fogão, além de ter o maior número de pontos na tabela de classificação, também lidera alguns outros rankings, como a de melhor ataque e também a melhor defesa do campeonato.

No primeiro turno do Brasileirão, a equipe carioca conseguiu anotar 35 gols ao todo. E, além disso, sofreu apenas 11 tentos. E, eles contam também com o artilheiro da competição, Tiquinho Soares, que já anotou 13 gols (mas não participa deste jogo devido a uma lesão).

Ainda, para reforçar esse palpite, cinco dos últimos cinco jogos do São Paulo tiveram menos de 2,5 gols, isso inclui os jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 - São Paulo x Botafogo - Menos de 2,5 gols: 1.65 na Betano.

Jogos envolvendo o São Paulo tem média de 11 escanteios no Brasileirão

O Tricolor Paulista já cobrou 118 escanteios neste Brasileirão, o que lhes deixa com uma média de 6.21 por partida. Já o Botafogo, tem uma média de tiro de canto estabelecido em 4.78, provindos de 91 escanteios em 19 jogos disputados até aqui.

Ainda, vale mencionar que em jogos envolvendo o Tricolor Paulista a média é de 11.31, e em partidas com o Fogão isso cai um pouco, ficando em 10.47. Com isso, acreditamos que esse seja um jogo no qual ocorra muitas cobranças de escanteios.

Na partida do primeiro turno, inclusive, quando ambas as equipes se enfrentaram, houve ao todo 38 finalizações, que ocasionaram dez escanteios (sete para o Soberano e três para o Glorioso).

Palpite 3 - São Paulo x Botafogo - Mais de 10 escanteios: 1.98 na Betano.