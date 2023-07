Palpite São Paulo x Bahia – Campeonato Brasileiro – 30/7/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre São Paulo e Bahia pela 17ª rodada do Brasileirão 2023.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira!

Aposta Palpite Odd Vitória São Paulo vence 1.60 na bet365 Jogador marcar gol Jonathan Calleri para marcar a qualquer hora 1.90 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.80 na bet365

São Paulo é o favorito

O São Paulo vive um bom momento na temporada. Além de estar classificado para as oitavas da Copa Sul-Americana, eliminou o Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil, e segue perseguindo o G4.

Enfrentando um time em crise de resultados e com o mando de quadra a seu favor, o favorito é todo do tricolor paulista neste duelo com o Esquadrão de Aço.

Para ajudar, os comandados de Dorival Júnior venceram os últimos três jogos como mandante, enquanto o Bahia conseguiu os três pontos em apenas um dos oito confrontos que realizou como visitante no Brasileirão 2023.

Palpite 1 - São Paulo x Bahia - São Paulo para ganhar: 1.60 na bet365.

Calleri deve marcar

Fora de seus domínios, o Bahia teve sua defesa vazada em 12 ocasiões nesta temporada e não deve conseguir travar a ofensiva paulista neste domingo.

O homem mais bem cotado para balançar as redes baianas é Jonathan Calleri, que anotou 6 gols nos 13 jogos que fez pelo Brasileirão este ano.

O argentino de 29 anos esteve ausente por lesão nas costas durante duas partidas, mas retornou na rodada 15 para anotar dois gols e confirmar seu lugar no elenco.

Palpite 2 - São Paulo x Bahia - Jonathan Calleri para marcar a qualquer hora: 1.90 na bet365.

Média é de poucos gols

Não se espera que este confronto tenha muitos gols, especialmente do visitante, que marcou apenas quatro gols em oito jogos fora de casa.

Os comandados de Renato Paiva até criam um bom número de oportunidades, mas têm dificuldade em transformar essas chances em gol e sua média atual é de apenas 0.9 gols por jogo.

Já o São Paulo tem média de 1.43 no total e o segundo melhor desempenho do campeonato como mandante, marcando 18 gols em oito partidas e sofrendo apenas sete.

Palpite 3 - São Paulo x Bahia - Menos de 2.5 gols: 1.80 na bet365.