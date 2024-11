Palpite São Paulo x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 23/11/24

Realizando o seu penúltimo compromisso antes da decisão da Libertadores, o Galo vai a São Paulo enfrenta o Tricolor Paulista

Realizando o seu penúltimo compromisso antes da decisão da Libertadores, o Galo vai a São Paulo enfrentar o Tricolor Paulista pela segunda vez no MorumBis em 2024.

Os comandados de Luis Zubeldía precisam dos três pontos para não perder de vista Flamengo e Internacional.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 1.80 na Betano Total de gols de uma equipe Atlético-MG não marcar 2.00 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Lucas Moura 3.10 na Betano

Galo já prioriza a Libertadores de forma bem clara

Apesar de atualmente disputar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão, o Galo está jogando todas as suas fichas na decisão diante do Botafogo.

Mesmo com mais de uma semana até a decisão, Gabriel Milito começou a rodar o elenco, iniciando com Hulk no banco contra o Fogão em confronto pela Série A.

Somando todas as competições, a equipe mineira não vence há oito jogos e o São Paulo é o terceiro melhor mandante da Série A, vencendo 12 das 17 partidas.



Palpite 1 - São Paulo x Atlético-MG - Vitória do São Paulo: 1.80 na Betano.

Cinco jogos e nenhum gol

Chega a ser espantoso falar de números tão drasticamente negativos para uma equipe cujo desempenho a levou para múltiplas decisões de competições de peso, mas esse é o caso.

Somando atuações do ataque titular, time reserva e outras variações, o Galo tem cinco aparições consecutivas sem saber o que é balançar as redes.

O último gol do Atlético-MG veio há três semanas na ida da final da Copa do Brasil, quando perdeu para o Fla no Rio de Janeiro por 3 a 1.



Palpite 2 - São Paulo x Atlético-MG - Atlético-MG não marcar: 2.00 na Betano.

Lucas tem sido um dos melhores jogadores do Brasileirão

Desde que retornou ao São Paulo no meio da temporada passada, o camisa 7 tem se estabelecido como um dos principais jogadores em atividade no Brasil.

Os números de Lucas Moura falam por si só, artilheiro do time no Brasileirão com 10 gols e vice-líder em assistências com quatro, duas atrás de Wellington Rato.

Lucas foi o responsável pelo gol de empate da última rodada contra o Bragantino, deixando pelo menos um em três dos cinco jogos mais recentes do Tricolor Paulista.

Palpite 3 - São Paulo x Atlético-MG - Lucas marcar a qualquer momento: 3.10 na Betano.