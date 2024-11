Palpite São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 09/11/24

O Tricolor Paulista retorna a sua casa após mais de um mês para receber o Athletico-PR, cada um encarando situações bem diferentes nesta reta final.

O Tricolor Paulista retorna a sua casa após mais de um mês para receber o Athletico-PR, cada um encarando situações bem diferentes neste fim de temporada.

Confira os nossos palpites para esse jogo que já foi uma final de Libertadores há quase duas décadas.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 1.62 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Lucas Moura 2.87 na Betano Total de cartões vermelhos Menos de 0.5 1.38 na Betano

Furacão em apuros

A única equipe com pelo menos quatro derrotas nas suas últimas cinco aparições pelo Brasileirão é o Athletico-PR, experimentando uma queda livre na tabela.

Em contrapartida, o São Paulo vem crescendo com duas vitórias por 3-0 nas suas três aparições mais recentes.

Somente o Fortaleza (12) possui mais vitórias como mandante do que o São Paulo (11) na competição. O Tricolor Paulista tem a quarta melhor campanha em casa, tendo somado 35 dos 48 pontos disputados.

Palpite 1 - São Paulo x Athletico-PR - Vitória do São Paulo: 1.62 na Betano.

Distribuição de gols traz Lucas entre os artilheiros

Sem um grande ano de seu centroavante Jonathan Calleri, tendo apenas cinco gols no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem rotineiramente necessitado olhar para outros cantos em busca de gols.

Um dos principais responsáveis por esses números de Calleri não deixarem o São Paulo tão na mão é Lucas Moura, artilheiro do time ao lado de Luciano, cada um com nove gols.

No recorte dos últimos cinco jogos do São Paulo, Lucas marcou quatro vezes, a melhor marca do time neste período.

Palpite 2 - São Paulo x Athletico-PR - Lucas Moura marcar a qualquer momento: 2.87 na Betano.

Nenhuma expulsão desde agosto

A posição e o momento dessas duas equipes não poderiam ser mais diferentes, porém existe uma similaridade a se encontrar entre São Paulo e Athletico-PR.

Os dois times carregam a mesma sequência de nove jogos no Brasileirão sem ter um atleta expulso.

Analisando a temporada inteira, essas duas equipes não sofrem muito com expulsões, o São Paulo tem apenas 4 e o Furacão tem cinco.

Palpite 3 - São Paulo x Athletico-PR - Nenhuma expulsão no jogo: 1.38 na Betano.