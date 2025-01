Palpite São Bernardo x Santos - Campeonato Paulista - 29/01/25

Pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o São Bernardo recebe o Santos para uma importante partida do estadual.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (29 de janeiro), às 18h30, no 1º de Maio, localizado em São Bernardo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla São Bernardo ou Empate 1.62 na Superbet Jogador a marcar Fabrício Daniel a qualquer momento 4.50 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 2.05 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

São Bernardo tem sido forte em casa

A torcida do Santos está em festa com o retorno de Neymar. No entanto, as atenções da instituição devem se voltar às quatro linhas, visto que a equipe apresenta inconsistência.

Em seus três jogos recentes, o Peixe deixou a desejar, tendo perdido seus últimos dois compromissos e empatado um antes disso.

Do outro lado, o São Bernardo vai indo muito bem, tanto que lidera a Chave D. A equipe do ABC Paulista vem sendo forte como mandante neste Paulistão, e deve continuar assim por pelo menos mais uma rodada.

Palpite 1 - São Bernardo x Santos - São Bernardo ou Empate: 1.62 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Bernardo x Santos pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Atacante do São Bernardo entre os artilheiros da competição

O time do São Bernardo, como mencionado, atravessa um bom momento. A equipe, além de suas três vitórias no Paulistão, se destaca por seu forte desempenho ofensivo.

Os comandados de Ricardo Catalá já marcaram sete gols no campeonato, isso significa que é o segundo time que mais vezes furou o bloqueio adversário, com uma média de 1,75 no campeonato.

Desses 7 tentos anotados, três deles foram marcados por Fabrício Daniel, que é atualmente o vice-artilheiro do Paulistão 2025.

Palpite 2 - São Bernardo x Santos - Fabrício Daniel marca a qualquer momento: 4.50 na Superbet.

A primeira etapa deve ser muito equilibrada

Além de Fabrício Daniel, outro goleador estará em campo, mas pelo lado do Peixe: Guilherme, artilheiro do campeonato com 4 gols.

Com dois atacantes de alto nível duelando, existem fortes indícios de que esse confronto pode ser marcado por boas chances de gols para ambos os lados.

Ainda, para reforçar o palpite de ambos marcam, nota-se que os dois times têm média de pelo menos um gol marcado e um sofrido por jogo neste Paulistão.

Palpite 3 - São Bernardo x Santos - Sim para ambos marcam: 2.05 na Superbet.