Palpite São Bernardo x Corinthians - Campeonato Paulista - 27/1/24

Timão perdeu sua primeira partida como visitante na temporada.

Seguindo neste período atuando fora de casa, o Corinthians visita o São Bernardo.

Já os donos da casa querem manter os seus 100% de invencibilidade. Confira a nossa seleção de palpites para este duelo paulista no sábado (27) aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) São Bernardo ou empate 1.70 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.55 na Betano Ambas as equipes marcam Não 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bom início de ano no 1º de Maio

Interessantemente, as duas equipes já enfrentaram o Ituano nesta temporada, ressaltando que o jogo do São Bernardo foi em casa, enquanto o Timão viajou a Itu.

Atuando diante de sua torcida, o São Bernardo venceu por 2-0, contando com gols de Lucas Tocantins e Kayke Moreno.

O Corinthians, por sua vez, deixou Itu com uma derrota por 1-0, sem contar que no duelo com o São Bernardo em 2023, saiu derrotado por 2-0.

Palpite 1 - São Bernardo x Corinthians - São Bernardo ou empate: 1.70 na Betano.

Duas defesas que iniciam bem

Combinados, Corinthians e São Bernardo só sofreram um gol em quatro jogos nesta temporada.

A equipe de São Bernardo do Campo é a única do Campeonato Paulista que ainda não foi vazada, mesmo com somente duas rodadas sendo disputadas.

Os dois jogos do Timão na atual temporada tiveram placares baixos, ambos terminando em 1-0.

Palpite 2 - São Bernardo x Corinthians - Dois gols ou menos: 1.55 na Betano.

São Bernardo já fez boa campanha em 2023

Na temporada passada o Tigre do ABC foi um dos destaques da primeira fase do estadual, dando indícios de buscar repetir este feito em 2024.

O São Bernardo teve uma das melhores defesas no último Paulistão, sofrendo apenas nove gols em 12 jogos.

Contando duelos eliminatórios também (incluindo a competição do interior), o São Bernardo sofreu apenas nove gols em suas últimas 14 partidas no Campeonato Paulista.

Palpite 3 - São Bernardo x Corinthians - Não para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.