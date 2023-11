Palpite Santos x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 12/11/23

Veja palpites para apostar em Santos x São Paulo, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

É dia de clássico no litoral paulista neste domingo (12). Vindo de uma de suas grandes vitórias neste Brasileirão, derrotando o Bragantino por 1-0, o Tricolor Paulista enfrenta o Peixe na Vila Belmiro.

Na expectativa desse grande jogo, trazemos uma série de palpites que se destacam neste que é um dos principais embates da 34ª rodada. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Santos ou empate 1.45 na Betano Total de gols Três ou mais 2.25 na Betano Total de gols de uma equipe Santos para marcar dois ou mais 2.57 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Tabu são-paulino permanece

O São Paulo até que conquistou uma vitória longe do Morumbi na última rodada, derrotando o Bragantino por 1 a 0, mas o mando de campo era do Tricolor Paulista.

Neste Brasileirão o São Paulo segue sem nenhuma vitória atuando como visitante, com sete empates e nove derrotas em 16 jogos.

O Santos, apesar de sua posição precária na tabela, não perdeu em seus dois jogos mais recentes na Vila Belmiro.

Palpite 1 - Santos x São Paulo - Santos ou empate: 1.45 na Betano.

Média alta em jogos na Vila Belmiro

O Peixe só tem mais três jogos para realizar em casa neste Brasileirão, e nos 16 que já disputou como mandante, a média de gols nessas partidas é significativa.

Tendo marcado 25 gols em casa e sofrido 23, o Alvinegro Praiano proporciona em média três gols por partida nos compromissos com o apoio de sua torcida.

Cinco dos últimos seis jogos do Santos em casa terminaram com pelo menos três gols, com a exceção sendo o empate sem gols com o Cuiabá.

Palpite 2 - Santos x São Paulo - Três gols ou mais: 2.25 na Betano.

São Paulo sofre contra todos como visitante

O São Paulo lida com números muito fracos longe do Morumbi, e o desempenho decepciona independentemente do nível de seu oponente.

Tendo sofrido oito gols em suas três partidas mais recentes como visitante, o São Paulo perdeu para o rival Palmeiras, que briga no topo da tabela, e também para o Goiás, que briga para não ser rebaixado.

Somente no segundo turno, o São Paulo já tomou dois ou mais gols como visitante, enfrentando América-MG, Internacional, Goiás e Palmeiras.

Palpite 3 - Santos x São Paulo - Santos para marcar dois ou mais gols: 2.57 na Betano.