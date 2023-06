Palpite: Santos x Internacional - Campeonato Brasileiro - 3/6/23

Veja odds e dicas de apostas para Santos e Internacional.

O duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente dois grandes do futebol brasileiro: de um lado o Santos, que ocupa a décima segunda posição, e do outro, o Internacional, que vem logo na sequência, aparecendo em décimo terceiro lugar.

Com isso, há interessantes palpites para este duelo, que podem ser feitos nas principais casas de apostas. Se você é novo nas apostas, poderá gostar das nossas dicas sobre quais são os melhores apps de apostas do Brasil.

Confira dicas de apostas para Santos x Internacional

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Santos e Internacional, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 03/6/2023, na Vila Belmiro:

Empate

3.25 na bet365

3.15 na Betano

3.10 na Sportingbet

Menos de 2,5 gols

1.53 na bet365

1.57 na Betano

1.57 na Sportingbet

Santos com mais escanteios

1.83 na bet365

1.83 na bet365 1.80 na Betano

1.88 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Temporada semelhante

No meio da semana, as duas equipes tiveram destinos parecidos: o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia através de cobranças de pênaltis. O Internacional, por sua vez, foi eliminado pelo América-MG, também nos pênaltis.

Com isso, as duas equipes chegam para este confronto muito pressionadas, principalmente o Santos, visto que também vai mal na Copa Sul-Americana, com poucas chances de qualificação. O Inter, pelo menos na Libertadores, está indo bem.

Na última aparição das duas equipes no Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 0 para o Bragantino. Já o Inter venceu o Bahia por 2 a 0. Porém, o que nos faz acreditar num empate, é a semelhança na temporada: ambos caíram precocemente no estadual, caíram nas oitavas da Copa do Brasil e aparecem com apenas um ponto de diferença no Campeonato Brasileiro.

Aposta 1 - Santos x Internacional - Empate: 3.25 na bet365, 3.15 na Betano e 3.10 na Sportingbet.

Menos de 2,5 gols nas últimas três vezes que se enfrentaram

Historicamente, esses dois times já estiveram frente a frente em 79 oportunidades. Dessas, mesmo que pequena, a vantagem é do Colorado, uma vez que os gaúchos venceram 28 vezes contra 27 do Peixe. Houve ainda outros 24 empates.

Porém, um fato que chama atenção neste histórico, é que nas últimas três vezes que se cruzaram pelo Brasileirão, todos os jogos terminaram com menos de 2,5 gols, sendo dois empates por 1 a 1, e uma vitória de 1 a 0 do Internacional.

Além disso, a média histórica de gols dos times neste confronto são baixas, o Internacional anotou ao todo 95 gols (1,2 por jogo), já o Santos fez 94 (1,1 por jogo). Ou seja, juntos somam menos de 2,5.

Aposta 2 - Santos x Internacional - Menos de 2,5 gols: 1.53 na bet365, 1.57 na Betano e 1.57 na Sportingbet.

Times mandantes têm média de 5 ou mais escanteios por jogo no Brasileirão

Os jogos que envolvem o Santos costumam ter média de 9,5 escanteios no total. Os jogos apenas na Vila Belmiro, têm média um pouco inferior a isso, sendo estabelecido em cerca de 9,00 escanteios.

Neste ano, a média de escanteios em jogos no Campeonato Brasileiro é de 10,34 (média de escanteios ganhos pela equipe da casa – 5,78, média de escanteios pela equipe visitante – 4,56).

Individualmente, o Santos tem uma média de 4,4 escanteios por partida neste Brasileirão. No entanto, a equipe costuma jogar de maneira mais ofensiva quando está atuando na Vila, por isso, deverá ultrapassar essa média e alcançar mais escanteios que seus adversários.

Aposta 3 - Santos x Internacional - Mais de 4,5 escanteios para o Santos: 1.83 na bet365, 1.80 na Betano e 1.88 na Sportingbet.