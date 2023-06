Palpite Santos x Corinthians – Campeonato Brasileiro - 21/6/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de palpites para o jogo entre o Santos e o Corinthians.

O principal palpite para Santos e Corinthians é a vitória do Santos. Confira:

Santos vence: 2,50 na bet365

2,50 na bet365 Ambas as equipes marcam - Não: 1,66 na bet365

1,66 na bet365 1-0 resultado correto: 6,00 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Santos procura força da torcida

O Santos está em 13º lugar da tabela do Brasileirão Série A, com 13 pontos em 10 rodadas, num meio de tabela compacto. O Peixe tem apenas mais cinco pontos que Goiás, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Na rodada 10, empatou com o último classificado, o Coritiba, de 0-0, com um futebol muito fraco, criando apenas uma oportunidade de gol em todo o jogo. Esse foi o terceiro jogo do Peixe sem vencer no Brasileirão e o oitavo em todas as competições.

Mas, em casa, o Santos é forte e ainda não perdeu no Vila Belmiro nesta temporada. O time comandado por Odaír Hellmann vai brigar pelos três pontos com a força da sua torcida.

Palpite 1 - Santos x Corinthians – Santos vence: 2,50 na bet365.

Timão irreconhecível

O Corinthians está muito longe do time que conseguiu ficar em quarto lugar na Série A em 2022. O Timão se encontra apenas um lugar e um ponto acima da zona de rebaixamento e tem apenas mais cinco pontos que o último.

Na Copa Libertadores o Corinthians não passará da fase grupos. Após perder de 3 a 0 com o Independiente del Valle, o Timão perdeu a oportunidade de chegar às oitavas, sobrando a briga para segurar um lugar na Copa Sul-Americana.

Só na Copa do Brasil o time de Vanderlei Luxemburgo tem sorrido, passando às quartas de final ao eliminar o Atlético Mineiro.

Com apenas nove gols marcados no campeonato brasileiro, o Timão vai defrontar uma das melhores defesas e não vai ser fácil marcar.

Palpite 2 - Santos x Corinthians – Ambas as equipes marcam - Não: 1,66 na bet365.

Timão ainda não venceu fora

O Timão tem o pior registro da Série A nos jogos fora de casa, pois é o único time que perdeu todos os seus jogos fora até ao momento, apontando apenas dois gols e sofrendo 11.

O Corinthians precisa marcar cedo para tentar motivar a equipe, mas com a segunda defesa mais forte - em conjunto com Palmeiras, Atlético Mineiro e Fortaleza – não vai ser fácil.

Prevemos um jogo equilibrado e com poucos gols, com a vantagem do time da casa.

Palpite 3 - Santos x Corinthians – 1-0 resultado correto: 6,00 na bet365.