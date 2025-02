Palpite Santos x São Paulo - Campeonato Paulista - 01/02/25

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: o San-São.

O compromisso entre Santos e São Paulo está marcado para sábado (1º de fevereiro), às 20h30, na Vila Belmiro, localizada em Santos. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.55 na KTO Gols Mais/Menos Santos menos de 0,5 2.60 na KTO Jogador a marcar Calleri a qualquer momento 1.60 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



São Paulo ainda invicto no Paulistão

O Tricolor do Morumbi atravessa um momento excelente, sendo ao lado da Inter de Limeira a única equipe ainda sem derrotas no Estadual.

Ao todo, o Tricolor realizou quatro jogos, dos quais venceu três e empatou um, suficiente para ocupar a liderança do Grupo C.

Do outro lado, o Peixe vive o inverso, com uma sequência ruim de quatro jogos sem triunfos (três derrotas e um empate).

Palpite 1 - Santos x São Paulo - São Paulo vence: 2.55 na KTO.

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x São Paulo pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para esta partida não estavam disponíveis até o momento desta publicação. Consute-as diretamente no site da KTO.

Tricolor tem a melhor defesa do campeonato

Além da invencibilidade no Paulistão, o São Paulo se destaca também pelo seu forte sistema defensivo, sendo o melhor da competição.

Nos quatro jogos pela liga estadual, o Soberano foi vazado em apenas duas oportunidades, o que indica uma média de 0,5 por rodada.

Com isso em mente, mesmo que o Santos tenha o artilheiro do Paulistão, Guilherme, com 5 gols, acreditamos que a equipe não conseguirão balançar as redes do Tricolor.

Palpite 2 - Santos x São Paulo - Santos menos de 0,5 gols: 2.60 na KTO.

Calleri pode ter seu momento de brilhar

O time do São Paulo também tem se destacado ofensivamente no Paulistão, uma vez que marcou 6 gols nas quatro rodadas realizadas.

Para este jogo, ainda que Calleri não tenha marcado nenhuma vez em 2025, ele pode ser o responsável por um dos gols do Soberano.

Em jogos clássicos como este, ele costuma ser decisivo. E o São Paulo tem tido muito destaque de seus meias, como Lucas e Oscar, que podem dar oportunidades ao camisa nove.

Palpite 3 - Santos x São Paulo - Calleri marca a qualquer momento: 1.60 na KTO.